מטורף: זינוק מטאורי בסכום של מחצית השקל

לקראת השבת הקרובה שבה משמיעים על השקלים, פסק הראשון לציון הרב יצחק יוסף את הסכום שיש לתת השנה זכר למחצית השקל

השבת הקרובה היא שבת מברכים של ראש חודש אדר, שבה על פי המסורת "משמיעים על השקלים". לקראת המועד, פרסם הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, פסק הלכה מפורט הקובע את השיעור הכספי המדויק שיש לתת השנה עבור "זכר למחצית השקל".

על פי פסק ההלכה, שיעור מחצית השקל נקבע כערכם של תשעה גרם כסף טהור. בחישוב שנערך בהתאם למחיר הכסף כיום, ובשקלול עלות הרכישה בפועל מהמוכרים (הגבוהה ממחיר הבורסה), קבע הראש"ל כי הסכום יעמוד על 86 שקלים כולל מע"מ.

הרב הדגיש כי הקביעה מתבססת על המחיר שבו נרכש הכסף בפועל בשוק, ולא רק לפי שערי המסחר העולמיים, זאת כדי להבטיח שהנתינה תעמוד בשיעור ההלכתי הנדרש.

באשר לזהות הנותנים, כתב הראשון לציון כי המנהג הוא לתת עבור כל מי שהגיע לגיל עשרים ומעלה, אולם ציין כי ראוי להחמיר ולתת גם עבור כל מי שהגיע לגיל בר מצווה.

לצד זאת, גילה הראש"ל התחשבות במצב הכלכלי ופסק כי מי שידו אינה משגת לתת את הסכום המלא עבור כל בני ביתו, רשאי לתת 86 שקלים עבור עצמו בלבד, ועבור שאר בני המשפחה לתת חצי שקל לכל אחד.