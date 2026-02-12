היסטורי: המשטרה מרחיבה את שעות העלייה להר הבית

היסטוריה בהר הבית: ישיבת הר הבית הודיעה שכ"פיצוי" על סגירת ההר ליהודים ברמאדן, המשטרה מרחיבה את השעות בבוקר, לראשונה ההר יפתח לפני שבע בבוקר. שעות הפתיחה יהיו בין 11:30-6:30 במקום 11:00-7:00.

ישיבת הר הבית הודיעה היום (חמישי) שלמרות סגירת הר הבית ליהודים ברמאדן, בשעות הצהריים תהיה בשורה היסטוריה אחרת. המשטרה מרחיבה את השעות בבוקר, לראשונה ההר יפתח לפני שבע בבוקר. שעות הפתיחה יהיו בין 11:30-6:30 במקום 11:00-7:00.

מהישיבה נמסר: ""אנו מברכים על הרחבת שעות העלייה בהר הבית במהלך הבוקר ומביעים הערכה עמוקה למשטרת ישראל ולשר איתמר בן גביר על פועלו המתמשך לקידום גאולת ההר וביסוס הנוכחות היהודית בו.

אנו קוראים לציבור הרחב להצטרף לעליות להר הנעשות בטהרה כהלכה, לאחר טבילה במקווה, ולהשתתף בתפילות ובשיעורי התורה המתקיימים במקום בכל יום שההר פתוח.

לצערנו, עקב חג מוסלמי ההר יהיה סגור לעלייה בשעות הצהריים. אנו מחזקים את ידי העוסקים במלאכה על המאמצים להגדלת שעות הבוקר עבור העולים."