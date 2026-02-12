אנחת רווחה: יובל שטייניץ בהודעה חשובה לציבור

בעוד המתיחות מול איראן נמשכת כבר שבועות ארוכים והעיניים נשואות לשיחות הדיפלומטיות שהחלו בעומאן, פרופ' יובל שטייניץ, יו"ר חברת רפאל, מנתח את תמונת המצב המורכבת. בשיחה על סיכויי המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן והאפשרות לעימות צבאי ישיר, שטייניץ מביע עמדה נחרצת נגד חתימה על הסכמים חדשים.

"על פניו יש סיכוי להגיע להסכמה, אי אפשר לבטל אותו," ציין שטייניץ, אך סייג מיד: "אני אישית חושב שכל הסכם עם איראן הוא לא טוב מהסיבה הפשוטה – המשטר באיראן נמצא על הקרשים, על סף התמוטטות, ואין שום סיבה במצב הזה להגיש לאיראנים חבל הצלה".

שטייניץ התייחס גם למערכת היחסים ההדוקה בין ירושלים לוושינגטון, שלדבריו מהווה מרכיב קריטי בעמידה מול האיום האיראני. "יש פה תיאום בין ארה"ב לישראל ובמיוחד בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארה"ב טראמפ, ברמות שלא הכרנו מעולם. זה נכס אסטרטגי למדינת ישראל", הדגיש.

בדבריו התייחס יו"ר רפאל גם לחוסן המבצעי וליכולות ההגנה של ישראל, שהוכיחו את עצמן לאחרונה. "יש לנו הגנה רב-שכבתית טובה מאוד והיא הוכיחה את עצמה במלחמת 12 הימים", אמר, תוך שהוא חושף טפח מההתקדמות הטכנולוגית: "אתמול פורסם כי מערכת 'קלע דוד' עברה שדרוג משמעותי בעקבות המלחמה. היכולת שלה ליירט איומים מכל הסוגים השתפרה מאוד".

לסיכום, ביקש שטייניץ להרגיע את הציבור באשר לאיומי הטילים: "יש לנו את ה'חץ', 'קלע דוד' ו'כיפת ברזל'. אין תסריט כזה שיורים עלינו טילים ואנחנו לא מיירטים את רובם".