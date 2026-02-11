פיצוץ בין אנשי ערוץ 14: "כל עוד אתה באולפן, אני לא אשב פה"

עימות חריף נרשם אמש באולפן ערוץ 14 במהלך תכנית 'הפטריוטים', כאשר שני פאנליסטים - הטיחו זה בזה האשמות קשות ועלבונות אישיים: "אם אתה פה, הכסא שלי לא יהיה פה"

עימות חריף נרשם אמש באולפן ערוץ 14 במהלך תכנית 'הפטריוטים', כאשר שני הפאנליסטים - איתמר פליישמן ועמיחי אתאלי - הטיחו זה בזה האשמות קשות ועלבונות אישיים. נסיונותיו של המגיש ינון מגל להרגיע את הרוחות לא צלחו והעימות גלש לפסים אישיים.

הכל החל כאשר אתאתלי ביקש את רשות הדיבור אחרי הפרסומות וחשף כי פליישמן אמר לו שכל עוד הוא ישב באולפן הוא לא ישב בו. פליישמן ניסה בהתחלה להכחיש, אך פליישמן אמר בצורה נחרצת: "יודע מה? הנה אני אומר את זה בקול: 'כל עוד אתה יושב באולפן הזה, הכסא שלי לא יהיה פה".

מגל ניסה להרגיע את הרוחות, אך פליישמן הטיח בו: "אתה נותן לו להטיח בי שקרים בשידור?".

מגל ביקש מהשניים להשאיר את הריבים האישיים ביניהם מחוץ לאולפן, אך אתאלי ופליישמן לא עצרו והעימות הסוער נמשך תוך כדי שהשניים מפריחים לאוויר האשמות על עברם המקצועי והאישי.



