הרב שרלו מתנצל: "טעיתי. לא כתבתי טוב, וגרמתי נזק"

יומיים אחרי סערת ביטול שיחתו של הרב זרביב בישיבת אורות שאול, כותב ראש הישיבה הרב יובל שרלו: "לא כתבתי טוב, וגרמתי נזק. זה לא משנה שכוונתי הייתה אחרת"

סערת הרב זרביב. אחרי שראש ישיבת 'אורות שאול' פרסם כי לא תתקיים שיחה של הדיין הרב אברהם זרביב במתחם הישיבה, כעת הוא מפרסם התנצלות ארוכה.

כפי שפורסם בסרוגים, סניף בני עקיבא בדרום תל אביב הזמין את הרב זרביב, שמשרת במילואים כנהג D-9 ברצועת עזה ו"מזרבב" את הבתים של הפלסטינים. בשמאל הדתי זעקו על הזמנתו של מי שהוגדר כמעט כפושע מלחמה השמח להרוס בתי אויב.

הרב שרלו פרסם כי האירוע לא יתקיים, כשהוא נתלה בכך שמדובר באולם הנמצא במתחם בו פועלת הישיבה. כעת כשהתברר כי לא מדובר בפעילות של הישיבה אלא של בני עקיבא, מפרסם הרב התנצלות ארוכה:

" טעיתי. טעיתי בדרך בה כתבתי את הדברים. לא כתבתי טוב, וגרמתי נזק. זה לא משנה שכוונתי הייתה אחרת.

היה פשוט יותר לכתוב שטכנית לא יהיה אירוע שנראה שהישיבה מארגנת בלי הסכמתה. וזהו.

עוד כתב הרב:

"הייתי צריך להדגיש דברים נוספים: את הערכתי העצומה לתלמיד חכם, גיבור ישראל, משרת האומה בעזה, לפני שאני כותב שאנחנו כנראה חלוקים. ולא כתבתי את זה.

הלוואי ויהיה חלקי עם הלוחמים הגיבורים, שבזכותם בכלל ניתן לקיים את הדיון הזה. להיות חלוק אינו לפסול. בוודאי שאינו להשתיק. כך פתחתי, והיה צריך להדגיש זאת עוד ועוד".

בהמשך מציין הרב שרלו כי לא כתב נגד דעתו של הרב אברהם זרביב ובטח שלא נגד ביטול הזמנתו לשיחה.

"נראה שהצטרפתי חס ושלום למי שמחרים ומשתיק, אף שמעולם לא היה חלקי בכך ומעולם לא עשיתי כך. אני מצטער על כך. לא על העמדות. אני דבק בהן.

לא על העמדה עצמה שכנס שנראה כהרצאה מוזמנת של הישיבה לא ייערך בלי הסכמתה. לא על העמדה עצמה ביחס לנוסח המודעה והעולה ממנה. אלא על כך שכל הדברים האלה לא הודגשו מלכתחילה, ונגרם יותר נזק מאשר תועלת".

ובתור קבלה לעתיד כותב הרב: "ולפעם הבאה: לתת את הדעת על כל אלה. ולהמשיך לכתוב את שאני סובר.

בתשומת לב, זהירות מנתינת אפשרות להבנה מוטעית, והדגשת מה שצריך להדגיש. ולעסוק בדברים החשובים באמת. תודה לכל מי שהעמיד אותי על כך".