טבח בקנדה: לפחות 10 הרוגים ועשרות פצועים בתיכון

אירוע קשה: לפחות 10 בני אדם נהרגו ו-27 נוספים נפצעו באירוע ירי משולב שהתרחש הלילה (בין שלישי לרביעי) בעיירה טאמבלר רידג' במחוז קולומביה הבריטית שבמערב קנדה. בין ההרוגים נכללת גם האישרה החשודה בביצוע הירי, שככל הנראה שמה קץ לחייה אחרי הטבח שביצעה.

לפי המשטרה המקומית, אישה שתוארה כ"לבושה בשמלה עם שיער בצבע חום" פתחה באש בתיכון בעיירה. שישה קורבנות אותרו בבית הספר, ושניים נוספים נמצאו במבנה פרטי שלפי המשטרה קשור לאירוע.

עוד נאמר כי הפצועים הועברו לטיפול רפואי באזור, כשמותו של אחד מהם נקבע בדרכו לבית החולים. לפחות שניים מהפצועים במצב קשה או אנוש, והיתר נפצעו באורח קל.

מפקד המשטרה, קן פלויד, אמר בהצהרה לתקשורת כי ייתכן שמספר ההרוגים והפצועים עשוי לעלות, כשהכוחות עדיין פועלים בזירת הטבח. "פצועים והרוגים רבים היו בתוך בית הספר בזמן שהשוטרים התקדמו בזירה" טען. "אנחנו עדיין מטפלים בקורבנות נוספים, ואיני יודע אם המספר הזה יכול לעלות. הזירה הייתה דרמטית מאוד, וישנם מספר קורבנות שעדיין מטופלים".

ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, אמר כי הוא "המום ומזועזע מאירוע הירי המחריד. תפילותיי ותנחומיי העמוקים נשלחים לבני המשפחות והחברים שאיבדו את יקיריהם במעשי האלימות המזעזעים הללו. אני מצטרף לקנדים בתמיכה באלו שחייהם השתנו היום לנצח, ובהצדעה לאומץ הלב של צוותי החירום שסיכנו את חייהם כדי להגן על האזרחים".