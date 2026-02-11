לפני הפגישה עם נתניהו: טראמפ שוחח עם אמיר קטאר

רגע לפני הפגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח עם אמיר קטאר, השייח תמים בן חמד אל־ת'אני. בקטאר אמרו כי השניים "דנו במאמצים להרגעת ההסלמה האזורית ובחיזוק היציבות במזרח התיכון"

המגעים הדיפלומטיים נמשכים: אמיר קטאר, השייח תמים בן חמד אל־ת'אני, שוחח בטלפון היום (רביעי) עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. לפי הודעת הקטארים, במהלך השיחה השניים "דנו במאמצים להרגעת ההסלמה האזורית ובחיזוק היציבות במזרח התיכון".

עוד נאמר כי "שני המנהיגים סקרו את ההתפתחויות האזוריות האחרונות, ודנו בדרכים להרגיע את המתיחות האזוריות". עם זאת, בהודעה של קטאר לא התייחסו לפרטים ספציפיים על יוזמות או הצעות שנידונו במהלך השיחה.

השיחה של טראמפ עם אמיר קטאר מגיעה רגע לפני פגישתו הצפויה הערב עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שצפויה לעסוק בעיקר בנושא האיום האיראני והמשא המתן הנמשך בין איראן וארה"ב. נתניהו נחת בוושינגטון אתמול, ובמהלך הלילה הוא פגש בבלייר האוס בוושינגטון את השליחים המיוחדים של טראמפ, סטיב וויטקוף וג׳ארד קושנר - שעדכנו אותו על סבב השיחות הראשון אותו קיימו עם איראן ביום שישי האחרון.

""אני יוצא עכשיו לארצות הברית לנסיעה השביעית שלי, להיפגש עם הנשיא טראמפ מאז שהוא נבחר בקדנציה השנייה. זה כמובן לא כולל את הביקור הבלתי נשכח שלו בישראל והנאום שלו בכנסת" אמר נתניהו לפני הטיסה אמש. "אני חושב שהדברים האלה משקפים את הקרבה הייחודית ביחסים יוצאי הדופן שיש לנו עם ארצות הברית ולי אישית עם הנשיא, ולמדינת ישראל עם ארצות הברית - דבר שלא היה כמוהו בתולדותינו".

"בנסיעה הזאת אנחנו נדון בשורה של נושאים: עזה, האזור, אבל כמובן בראש ובראשונה במשא ומתן עם איראן" הוסיף. "אני אציג בפני הנשיא את התפיסות שלנו לגבי העקרונות במשא ומתן, העקרונות החשובים, ובעיניי הם חשובים לא רק לישראל - אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון".