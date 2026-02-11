שחר אבן צור בהופעה אקוסטית וסיור צפרות בפארקים ברחבי הארץ

שחר אבן צור, היוצר מאחורי פרויקט "אגדה חיה", יוצא לסיבוב הופעות ייחודי בטבע, בשיתוף עם החברה להגנת הטבע. המופעים האקוסטיים ישלבו שירים חדשים מאלבום "שירת הזמיר" לצד סיורי צפרות מודרכים. הסיבוב יחל במרץ ויתפרס על פני אתרים שונים בארץ, בהם פארקי ציפורים מוכרים.

האלבום "שירת הזמיר": שיתוף פעולה מוזיקלי ראשון

אלבום "שירת הזמיר" הוא שיתוף פעולה ראשון מסוגו בין שחר אבן צור לבין החברה להגנת הטבע. האלבום כולל שירים על ציפורים ארצישראליות, המסופרים מנקודת מבטן. עד כה פורסמו שיריהם של הנשר המקראי, הצופית הבוהקת והתנשמת, ובהמשך ייחשפו שירים נוספים.

נשר מקראי צילום: לירון שפירא

הרעיון מאחורי הפרויקט פשוט ויפה: לקחת ידע מדעי מדויק, לערבב אותו עם סקרנות, אהבה לטבע ומוזיקה מעולה – ולהפוך אותו לסיפורים קצרים, שאפשר לשיר. בפרויקטים קודמים כמו "אגדה חיה", שיצא לאור לפני כשלוש שנים, אבן צור חקר, למד, כתב, הלחין ושר – והתאים לכל חיה סגנון מוזיקלי משלה.

באמצעות טקסטים שובי לב, מצחיקים ומרגשים, החיות המוזכרות בשירים מקבלות קול ואישיות וגורמות לנו להסתכל עליהן אחרת. הלחנים, ההפקה המוזיקלית והביצועים המצוינים, יוצרים חוויה שפותחת את הראש ואת הלב.

המופע הנודד: חוויה אקוסטית בטבע

סיבוב ההופעות יחל בחודש מרץ, בפארק הצפרות אילת (7.3), בתל אביב (15.3), בבית ספר שדה עין גדי (6.4), בפארק הצפרות מעגן מיכאל (18.4) ובירושלים (8.5). בכל מופע, שחר אבן צור, ביחד עם הגיטרה האקוסטית שלו, ירגש, יצחיק ויפתיע את הקהל, עם להיטים של "אגדה חיה" ושירים מתוך אלבום הציפורים החדש, "שירת הזמיר", ועם הסיפורים שמאחורי השירים.

צופית בוהקת צילום: אבי בלומן

אבן צור מביא להופעות החיות את אותן אנרגיות סוחפות, המוכרות מההופעות של מוניקה סקס.

"הגשמת חלום"

"פרויקט ׳שירת הזמיר׳ הוא הגשמת חלום עבורי, בחיבור הקסום, שבין מוזיקה וזואולוגיה, בין מילים ולחן, לחינוך לשמירת סביבה ומגוון ביולוגי״, מספר שחר אבן צור. "זהו חיבור קסום, בין "אגדה חיה", לארגון שנושא את הדגל של שמירת הטבע הישראלי. ליצור תחת הכנפיים הרחבות של החברה להגנת הטבע, זו זכות גדולה עבורי. אני לומד וחוקר את ציפורי הארץ, עם טובי הצפרים של החברה להגנת הטבע, כדי לכתוב את שיריהן של ציפורי ישראל. אני מאמין שאם נכיר את הטבע שסובב אותנו, נדע גם לשמור עליו טוב יותר".

תגובת החברה להגנת הטבע

דן אלון, מנכ"ל החברה להגנת הטבע, התייחס לפרויקט: ״הפרויקט "אגדה חיה", שהחל כשיתוף פעולה, בין היוצר שחר אבן צור, למוזיאון הלאומי לטבע, ריגש אותי מהרגע ששמעתי עליו לראשונה. כשראיתי את ההופעה ואת ההתלהבות של הקהל – ילדים, לצד הורים – גם הבנתי את הכוח של הפרויקט. כששחר אלינו והציע לנו פרויקט חדש, בנושא ציפורים, כמובן שמיד הסכמתי. השירים המיוחדים ששחר כתב, יעזרו לנו לספר עוד יותר טוב את הסיפור של הטבע הישראלי, ולמה כל כך חשוב לשמור עליו".

הפרויקט מחבר בין אמנות למודעות סביבתית, ומזמין את הציבור להכיר את עולם הציפורים דרך מוזיקה וסיפורים.