"לא הספקת להגיע לקיץ": אשתו של מתי כספי נפרדת בפוסט מצמרר

ימים לאחר פטירתו של מתי כספי בגיל 76, אשתו פרסמה פוסט קורע לב לצד סרטון שבו שר "אני יודע שאני אמות בקיץ" והוסיפה פסוק מישעיהו על תחיית המתים

בעולם התרבות הישראלי נפרדו השבוע (ראשון) מאחד היוצרים הגדולים שידע כאן הזמר העברי: מתי כספי הלך לעולמו בגיל 76, תשעה חודשים אחרי שחשף כי הוא מתמודד עם מחלת הסרטן.

אלא שהבוקר (רביעי) התווסף ממד אישי ומטלטל במיוחד לפרידה - פוסט שפרסמה אשתו, ובו שילבה בין מילות אהבה קורעות לב לבין ציטוט משיר ששר בעבר: "אני יודע שאני אמות בקיץ".

"לא הספקת להגיע לקיץ"

בפוסט שפרסמה לצד סרטון שבו כספי שר את השורה המדוברת, כתבה אשתו: "דבשלי, תמיד צדקת. רק לא בשיר הזה. לא הספקת להגיע לקיץ כדי לא להיות איתנו. החליטו להקדים את המועד..."

היא המשיכה ותיארה אהבה ש"שרדה את כל הסערות", "את ההכפשות וההשמצות", והדגישה כי הקשר ביניהם לא היה רק רומנטי, אלא מהותי: “לא כי 'עוד מעט כמעט' אנו גוף אחד… אלא כי תמיד היינו שני החלקים שחסרים בפאזל של האהבה המושלמת".

הפוסט נחתם במילים: "שלך לנצח. בכל עולם שתהיה - אגיע. דבש שלך".

פסוק של תחיית המתים

בסיום דבריה ציטטה את ישעיהו (כ"ו, י"ט): יִחְיוּ מֵתֶיךָ… וְהָאָרֶץ תָּשִׁיב לַחַיִּים אֶת הַמֵּתִים”. באמצעות הפסוק מישעיהו, הפרידה קיבלה ממד של אמונה עמוקה לתקווה למפגש נוסף.

מתי כספי צילום: באדיבות כאן 11

תשעה חודשים של מאבק

כזכור, לפני תשעה חודשים חשף כספי כי הוא מתמודד עם סרטן בשלב מתקדם עם גרורות. בשנים שקדמו לכך סבל גם ממחלה אוטואימונית שפגעה בראייה ובשמיעה. למרות הטיפולים הקשים - כימותרפיה, הקרנות ופיזיותרפיה, המשיך להילחם וליצור ככל שיכול.

הפוסט של אשתו מזכיר כעת עד כמה מאחורי הענק המוזיקלי עמד גם סיפור אהבה עמוק, כזה שלא הסתיים עם השיר האחרון.