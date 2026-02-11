נקבע מותן של שתי העובדות שאיבדו הכרה משאיפת חומרים מסוכנים

שתי נשים איבדו את הכרתן במפעל סמוך לאשדוד, ככל הנראה בעקבות שאיפת חומרים מסוכנים. צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותן במקום. מהמשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נחקרות

תאונת עבודה קטלנית נוספת: 2 נשים כבנות 50 איבדו את הכרתם במפעל שבאזור תעשייה סמוך לאשדוד, ככל הנראה משאיפת חומרים מסוכנים.

חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לנשים טיפול רפואי וביצעו פעולות החייאה, כשמצבן הוגדר אנוש - אך בהמשך נאמר כי הצוותים נאלצו לקבוע את מותן במקום.

פראמדיקית מד"א הילה ביזאווי וחובש מד"א שמחה חסיד סיפרו כי "קיבלנו דיווח על 2 נשים שאיבדו את הכרתם במפעל בסמוך לאשדוד, הגענו למקום במהירות וראינו 2 נשים כבנות 50 שהן מחוסרות הכרה ללא דופק ונשימה, ביצענו פעולות החייאה ממושכות שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות שבסופן לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".

על פי הדיווחים, מדובר ככל הנראה בתאונת עבודה במפעל זיקוק, עם חשש לדליפת חומרים מסוכנים. לפי בדיקה ראשונית, קיים חשד כי חליפות החמצן האטומות שהן לבשו היו תקולות, וכי השתיים נחנקו. מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות המקרה.

בהמשך נאמר כי צוותי כבאות והצלה, יחד עם יחידת החומרים המסוכנים, פועלים במבנה. "לוחמי האש מבצעים במקום פעולות ניטור, סריקה ובדיקת הימצאות חומרים מסוכנים, על מנת לשלול סכנה נוספת ולוודא את בטיחות העובדים והסביבה" נמסר. "חשוב לציין שברגע זה לא קיים חשש לדליפה של חומרים מסוכנים מחוץ לשטח המבנה ולא נשקפת סכנה לציבור".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי "בעקבות דיווח שהתקבל על אירוע חומרים מסוכנים באזור אשדוד, שבו נפגעו שתי עובדות משאיפת חומר מסוכן, המשרד להגנת הסביבה בוחן את נסיבות האירוע. עם קבלת הדיווח יצאו למקום כונני המשרד להגנת הסביבה ופועלים בשטח לצד כוחות החירום, לביצוע ניטור ובקרה סביבתית. המשרד ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ויעדכן ככל שיידרש".