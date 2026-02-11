רק בבירה החגיגה נמשכת : עדלאידע ירושלים 2026 יוצאת לדרך

עדלאידע ירושלים 2026 תכלול בובות ענק של דמויות כמו גוליבר, פינוקיו, החלילן מהמלין, אבוללה וסופרמן, כשבראש התהלוכה יצעד מיצג מסתורי כמחווה לדמות אגדית משפיעה. במקביל, יתקיימו מסיבות רחוב רבות, ובראשן המסיבה המסורתית ברחוב ניסים בכר ובאזור שוק מחנה יהודה. בתי מלון נבחרים בירושלים מציעים הנחות משמעותיות למי שיבחר ללון בבירה

4.3.2026, ט״ו באדר תשפ״ו, שושן פורים בין 12:00-15:00 כניסת קהל 11:00

שיירת בובות הענק תצעד בשדרות רופין - הציר המרכזי בקריית המוזיאונים

זו כבר מסורת: ירושלים מזמינה את תושביה ואורחיה להשתתף באירועי פורים בעיר ובתהלוכת העדלאידע שתצעד לראשונה בקריית המוזיאונים בעיר. בתהלוכה יוצגו כ-30 פרויקטים מקוריים בבכורה עולמית. היא תתקיים בסימן "עולם האגדות" ותכלול מיצגים אמנותיים מרהיבים, בובות ענק, מוסיקה חיה, להקות מחול, תזמורות רחוב, מופעי אומנים בבמת ענק ועוד. כל אלו ייצגו את המגוון העשיר של העיר ואת תרומתה האמנותית והתרבותית הייחודית.

מאז ומתמיד, בירושלים החגיגות נמשכות עוד יום - לשושן פורים, מה שמאפשר לישראלים רבים להמשיך את חופשת החג, לנצל את יום החופש במערכת החינוך ולעלות לרגל לירושלים לחוויה פורימית מיוחדת. העדלאידע היא חלק מאירועי הפורים בעיר ומיד לאחריה יוכלו המשתתפים להמשיך למסיבת הרחוב המסורתית ברחוב ניסים בכר ובאזור שוק מחנה יהודה. לצד האירועים, בתי מלון נבחרים בירושלים מציעים כ־20% הנחה ללנים בעיר, כולל אפשרות ל־,Late Check-Out כדי לאפשר למבקרים להאריך את החגיגה בנחת.

בעדלאידע ירושלים תפגשו גמל מסיפורי אלף לילה ולילה, מכשף אוקיאני שמתנשא לגובה 8.5 מטרים, פינוקיו גיאומטרי, החלילן מהמלין שינגן ויסחוף את כל ילדי העיר, סוס טרויאני שיחלק הפתעות, טכנו טרולים חביבים, סופרמן שחוזר מפציעה חזק מתמיד, סוסיתא מכושפת של פנתר שחור אגדי ומיצג ייחודי של להקה שהגיעה כל הדרך מהודו. בראש התהלוכה, תצעד יצירת מחווה לדמות אגדית משפיעה שתיחשף בהמשך. בנוסף, יצעדו בשיירה הרכבים מוזיקליים שונים כמו תזמורת הכלייזמרים הירושלמית, תזמורת המשטרה, ניו אורלינס כאמלס, הפירטיות ועוד.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון:"ירושלים ממשיכה לבסס את מעמדה כמרכז תרבותי ואמנותי, החוגג את המגוון הייחודי של קהילות העיר. במסגרת ההכנות לעדלאידע, תושבי ירושלים משתפים פעולה עם מוסדות התרבות המקומיים, ויצרו אירוע ססגוני, שמח ומלכד. אני מזמין את כלל אזרחי ישראל להצטרף אלינו בפורים הירושלמי הייחודי שיתעלה השנה מעבר לכל מה שהכרנו."

העדלאידע תיערך בהובלת עיריית ירושלים, תיאטרון הקרון וחברת אריאל ובשיתוף מוסדות התרבות הירושלמיים, בתי ספר לאמנות, קהילות וקבוצות רבות של תושבי העיר, ותשקף את עושרה התרבותי והקהילתי של ירושלים. מגוון המיצגים בתהלוכה נושא מסרים מקומיים ואוניברסליים כאחד, המבליטים את אופייה הייחודי של העיר ואת העומק התרבותי והאמנותי התוסס שלה. החגיגה מאחדת את כלל הקהילות בעיר ומשקפת את הרבגוניות המיוחדת של ירושלים, שהיא בית למגוון רחב של תרבויות, אמנויות ורקעים חברתיים, שכל אחת ואחד מהם מרכיבים את הפסיפס הירושלמי.