מקשר עם מוסלמי לחופה כשרה: הסיפור המרגש של רות

לאחר קשר ממושך עם צעיר מוסלמי וניתוק מהמשפחה, צעירה ממרכז הארץ חידשה את האמון עם קרוביה ונישאה לבן זוג יהודי

צעירה שגדלה במרכז הארץ ניהלה במשך שנים קשר זוגי עם צעיר מוסלמי, שהוביל לניתוק ממשפחתה. לאחר תהליך ממושך של ליווי רגשי וחידוש האמון, עזבה את הקשר, חזרה למשפחתה ובשבוע שעבר נישאה לבן זוג יהודי.

במרכז הארץ התקיימה לאחרונה חתונה יוצאת דופן עבור בני המשפחה והמלווים את סיפורה של רות, צעירה שגדלה בבית דתי וניהלה בעבר קשר זוגי ממושך עם צעיר מוסלמי. בין המשתתפים באירוע נכחו גם אנשי ארגון "יד לאחים", שליוו את אמה ובהמשך גם את רות עצמה לאורך תהליך אישי מורכב.

רות, שם בדוי, נולדה למשפחה שחוותה מציאות קשה כבר בשנות ילדותה. אביה היה מכור לסמים והפעיל אלימות קשה בבית, עד שהאם ושתי בנותיה נמלטו למקלט לנשים מוכות, שם שהו במשך כשנה. לאחר תקופה ממושכת הצליחה האם לשקם את חייה, חזרה בתשובה, נישאה מחדש והקימה משפחה יציבה.

בשנות נעוריה למדה רות בסמינר בבני ברק ובהמשך שירתה בשירות לאומי במרכז רפואי גדול. במהלך השירות הכירה צעיר מוסלמי שעבד במקום, והקשר ביניהם התפתח במהירות למערכת יחסים משמעותית שנמשכה כשלוש שנים. הקשר עורר טלטלה עמוקה במשפחה והוביל למתיחות קשה ואף לניתוק זמני בין האם לבתה.

בשלב זה פנתה האם לארגון "יד לאחים" בבקשה לסיוע. תחילה סירבה רות לכל קשר עם הארגון, אך במקביל החלה עובדת סוציאלית ללוות את האם בניסיון לשמור על ערוץ תקשורת פתוח. הליווי נמשך כשנתיים והתמקד בחיזוק הקשר המשפחתי ובהשבת האמון.

בהמשך הסכימה רות להיפגש עם העובדת הסוציאלית, והמפגשים הפכו למסגרת קבועה לשיח על חייה, על חוויות הילדות, על יחסיה עם הוריה ועל הקונפליקט בין רגשותיה לבן הזוג לבין עולמה המשפחתי והערכי. לאחר תהליך רגשי ממושך החלה להתרחק בהדרגה מהקשר הזוגי עד לניתוקו.

לאחר הפרידה סייעו גורמי הליווי בצעדים הראשונים לעצמאות, בהם מציאת מקום מגורים ותמיכה תעסוקתית. רות החלה לעבוד כסייעת בבית ספר ובהמשך הוצע לה להכיר בן זוג שומר מסורת מרקע חרדי. עם התקדמות הקשר בחרה לשתף אותו בפרטי עברה, והוא אף ביקש להיפגש עם העובדת הסוציאלית כדי להבין את התהליך שעברה. לאחר תקופה של היכרות ושיחות החליטו השניים להינשא.

בארגון "יד לאחים" מסרו כי מדובר בסיפור אחד מתוך מקרים נוספים המלווים על ידם. לדבריהם, "המקרה מלמד כי הקשבה, סבלנות ושימור הקשר המשפחתי יכולים לאפשר שינוי. המפתח לתהליך אינו כפייה אלא ליווי רגשי מתמשך, לצד תמיכה בהורים ובבני המשפחה".

החתונה, שנערכה בשבוע שעבר, נתפסה בעיני בני המשפחה כסגירת מעגל אישית ומשפחתית לאחר שנים של משבר, ריחוק וניסיון לבנות מחדש את הקשר.