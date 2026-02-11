"למה היית צריכה להגיד פרות?" יעל פוליאקוב מגיעה לארץ נהדרת

אחרי שהאמירות של יעל פוליאקוב החרידו את הרשת, מגיע החיקוי לארץ נהדרת. בפודקאסט עם אסי עזר התבטאה פוליאקוב בחריפות נגד נשים שמנות וכינתה אותן "פרות", עכשיו היא מקבלת חשיפה נוספת בתוכנית של קשת 12

לפני כשבוע, השחקנית יעל פוליאקוב עוררה סערה בפודקאסט "אסי ויעל" עם ביקורת חריפה נגד משפיעניות שמתחילות סרטוני התלבשות בהלבשה תחתונה, כשהאש הופנתה במיוחד כלפי נשים מלאות שמציגות זאת כאהבה עצמית. לאחר הסערה, פוליאקוב מקבלת הערב (רביעי ) חיקוי בארץ נהדרת, בקשת 12.

צפו בהצצה לחיקוי של יעל ואימה שוש פוליאקוב:

באדיבות קשת 12

בסרטון הויראלי שעורר את הסערה, פוליאקוב תקפה נשים מלאות: "הפרות מנצלות את השומן של עצמן בשביל לקבל פידבקים ואהדה ואהבה של, יענו, 'תראו איזה אישה חזקה אני. לא אכפת לי שיש לי כרס ואבוב, לא אכפת לי כי אני אישה חזקה ואני אוהבת את עצמי'."

כשאסי עזר העיר שהביקורת מכוונת לשמנות, השיבה: "גם עם הרזה היא מגעילה אותי, אותו דבר! שתיכן! אבל זה שהשמנה מנצלת את המקום וכל היום באה לי בתחתונים וחזייה, כאילו בטענה של 'אני עכשיו המורה שלכן לאהבה עצמית' – זה לא אותנטי, זה לא עובד עליי."

היא סיימה בהצהרה ויראלית: "וגם, אסור לדבר על שמנות? חס וחלילה! לא, לא נרד על השמנות... הן שמנות, מסכנות, יש להן בעיה... אנחנו לא נדבר על השמנות... אני אגמור את השמנות! אני אגמור אותן!"

הערב (רביעי) פוליאקוב תקבל חשיפה גדולה עוד יותר, כשתקבל חיקוי בארץ נהדרת בקשת 12.