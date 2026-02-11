"תודה חמודה": הפאדיחה של עומר ירדני בשידור

רגע מביך ומשעשע נרשם הבוקר על המסך של רשת 13, כאשר המנחה האהוב עומר ירדני נפרד מכתבת בסוף האייטם ב"תודה חמודה". צפו

גם למגישים ותיקים ומנוסים יש לפעמים טעויות או פאדיחות קטנות. הבוקר (רביעי) עלתה נריה קראוס לדיווח שגרתי בתוכנית הבוקר של רותם ישראל ועומר ירדני. אבל לדבר אחד היא לא ציפתה: שיקראו לה "חמודה" בשידור.

צפו בתיעוד המשעשע של עומר ירדני ונריה קראוס:

רשת 13

נריה קראוס היא מגישה ושליחת חדשות 13 בארה"ב. בסוף דיווח בנושא פגישת טראמפ ונתניהו, כאשר נפרדה מהמנחים רותם ישראל ועומר ירדני קרתה פליטת פה מביכה בשידור.

בדברי הפרידה, כאשר ירדה משידור, יצא למנחה האהוב אמירה: "תודה חמודה".

לאחר מכן מיהרה לשלוח לו הודעה קראוס ושאלה: "אמרת לי 'תודה חמודה' בסוף האייטם?" ביררה. בצילום המסך שהעלתה לסטורי שלה נראה תגובתו הצוחקת של ירדני, שמיהר להבהיר: "ברח לי".

השיחה של עומר ירדני ונריה קראוס צילום: אינסטגרם

השניים הגיבו בהומור לסיטואציה, ונריה קראוס כאמור מיהרה לשתף את העוקבים שלה בחילופי הדברים המשעשעים.