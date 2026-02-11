"לדבר, לספר, לשתף": מארינה מקסימיליאן חושפת חרם בילדות

מארינה מקסימיליאן משתפת את הרקע האישי והלאומי מאחורי הסינגל החדש מתוך אלבומה. היא חושפת חרם שעברה בילדות, היא מזמינה את הקהל לדבר ולרקוד כדי להתגבר על טראומות

מארינה מקסימיליאן, הזמרת והיוצרת, חושפת את הרקע העמוק מאחורי הסינגל "לדבר", שיצא לפני כחודש מתוך אלבומה החדש. השיר, בהפקתו של בעלה גיא מנטש, נוגע בחוויות אישיות כואבות ובמציאות הלאומית הפוסט-טראומטית, ומזמין את המאזינים לשחרר דרך דיבור ותנועה. כהרגלה, מקסימיליאן הופכת תובנות חייה ללהיטים שמדברים אל הלב.

צפו בקליפ לשירה של מארינה מקסימיליאן - "לדבר":

הרקע האישי והלאומי לשיר

מקסימיליאן מספרת על השראת השיר מחוויותיה האישיות, כולל חרם שעברה בילדות.

"מניסיוני האישי, בתור מי שעברה חרם בילדות, גיליתי שככל שסיפרתי את מה שעבר עליי, באיזשהו שלב החוויה כמו התנתקה ממני והפכה לסיפור בפני עצמו. סיפור שכבר פחות קשור אליי, וכבר הרבה פחות כואב."

היא מקשרת זאת למציאות הישראלית הנוכחית, ומזכירה מפגש עם ניצול מאירועי 7 באוקטובר.

"אנחנו עם בפוסט־טראומה. קצת אחרי ה־7.10 פגשתי ניצול נובה שסיפר וסיפר וסיפר לי על מה שעבר, והוסיף: ‘המטפל שלי אמר לי לדבר על זה כמה שיותר, כדי לעזור לי להמשיך לחיות.’"

מקסימיליאן מדגישה את כוחו המרפא של הדיבור ככלי להתקדמות.

"אנחנו לא תמיד נשלוט באירועים שיקרו לנו, אבל אנחנו יכולים לבחור להתקדם מהם הלאה. כשאנחנו שומרים בפנים – זה מצטבר והופך להיות נפיץ ובלתי צפוי. לדיבור יש כוח מרפא עצום, והוא מקדם אותנו אל עבר החיים שאנחנו מבקשים לחיות, ולא להיתקע בחוויות העבר."

היא מזמינה את המאזינים לשתף ולרקוד.

"אני מזמינה את המאזינים והאנשים שלי לדבר, לספר, לשתף, לפטפט, להקליל ולרקוד – כל מה שרק אפשר."

ההפקה המוזיקלית והאלבום

השיר "לדבר" נכתב על ידי מקסימיליאן, עם לחן משותף שלה, גיא מנטש בעלה ועומרי בר. העיבוד נעשה על ידי מקסימיליאן ומנטש, וההפקה המוזיקלית כולה בידי מנטש.

"ההפקה המהפנטת של גיא מנטש לוקחת את הר הגעש הרגשי הזה לריקוד סוחף, כי עבורי זה אחד המקומות המשחררים ביותר."

במקביל, אלבומה זוכה לביקורות מדהימות, ומקסימיליאן כובשת את הבמות בהופעותיה.

פסטיבל מקסימיליאן והופעות קרובות

פסטיבל מקסימיליאן השנתי מתרחב, עם שלושה מופעים בערב אחד: מופע להקה, מופע פסנתר והמופע המשותף עם DJ דרוויש. המופעים ב-24.3 וב-25.3 בבארבי תל אביב הוכרזו כסולד אאוט, לאחר שהכרטיסים אזלו תוך יומיים. בעקבות הביקוש, נפתח מופע שלישי ב-16.4 בבלקבוקס אקספו תל אביב, והמכירה בעיצומה.

הופעות קרובות נוספות כוללות מופע להקה ב-8.3 בהיכל התרבות יהוד, וב-10.3 בבית אבא חושי חיפה.