נתניהו נחת בארה"ב ויצא לסבב פגישות עם יועצי טראמפ

ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת בארה"ב וכבר הספיק להיפגש עם יועציו הקרובים של טראמפ לפני הפגישה המרכזית הערב (שעון ישראל), שתעסוק בעיקר בנושא האיראני

באמצע הלילה (שעון ישראל) נחת מטוסו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בווישינגטון לקראת פגישתו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

נתניהו ניצל את היום, וכבר נפגש בבלייר האוס בוושינגטון עם השליחים המיוחדים של טראמפ, סטיב וויטקוף וג׳ארד קושנר.

בפגישה דנו הצדדים בסוגיות אזוריות, והשליחים וויטקוף וקושנר עדכנו על סבב השיחות הראשון אותו קיימו עם איראן ביום שישי האחרון.

הפגישה עם טראמפ, צפויה להיות הערב ותדון בעיקר בנושא האיראני.

"אציג בפני הנשיא התפיסות שלנו"

אתמול לפני הטיסה אמר נתניהו: "אני יוצא עכשיו לארצות הברית לנסיעה השביעית שלי, להיפגש עם הנשיא טראמפ מאז שהוא נבחר בקדנציה השנייה. זה כמובן לא כולל את הביקור הבלתי נשכח שלו בישראל והנאום שלו בכנסת.

אני חושב שהדברים האלה משקפים את הקרבה הייחודית ביחסים יוצאי הדופן שיש לנו עם ארצות הברית ולי אישית עם הנשיא, ולמדינת ישראל עם ארצות הברית - דבר שלא היה כמוהו בתולדותינו.

בנסיעה הזאת אנחנו נדון בשורה של נושאים: עזה, האזור, אבל כמובן בראש ובראשונה במשא ומתן עם איראן.

אני אציג בפני הנשיא את התפיסות שלנו לגבי העקרונות במשא ומתן, העקרונות החשובים, ובעיניי הם חשובים לא רק לישראל - אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון״.