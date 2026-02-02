תאונה קשה בבנימין: שני לכודים חולצו הערב (שני) בהם אחד במצב קשה בתאונת דרכים בין ארבעה כלי רכב בכביש 60 סמוך לעפרה.
לוחמי אש ממרחב בנימין פעלו לפני זמן קצר לחילוץ שני הלכודים בזירת התאונה שבה היו שלושה פרטיים ומשאית. הצוותים שהגיעו למקום זיהו שני לכודים, אחד במשאית ואחד ברכב פרטי. הכוחות ביצעו הערכת מצב שבה הוחלט על דרכי הפעולה בנוגע לחילוץ הלכודים, ולאחר מכן פעלו לחילוצם.
רשף קובי לוי מפקד המשמרת: "מדובר בתאונה קשה בה נדרשנו לחלץ שני לכודים, מכלי רכב שונים. באחד מכלי הרכב נאלצנו לפעול זמן ממושך, מכיוון שהיה מדובר בחילוץ מורכב, זאת בעקבות אופי הפגיעה. עם סיום פעולות החילוץ הועברו הלכודים לטיפול גורמי הרפואה."
