להיט פורים נשי: נירית חוטובלי בגרסת רמיקס ל"אל תעצרי עכשיו"

לקראת חג הפורים הקרב, הזמרת והיוצרת הסרוגה נירית חוטובלי משחררת גרסת רמיקס ללהיטה "אל תעצרי עכשיו". השיר, שיצא לפני כשנה ונושר מסר של העצמה ותקווה, זוכה כעת לעיבוד מחודש שמטרתו להגביר את האנרגיה במסיבות הנשים. עם מסר בלתי מתפשר של התקדמות קדימה ושמירה על האש הפנימית, הרמיקס מבטיח להפוך ללהיט החג.

האזינו לגרסת הרמיקס של "אל תעצרי עכשיו" - נירית חוטובלי:

ההצלחה של השיר המקורי

השיר המקורי "אל תעצרי עכשיו" יצא לפני כשנה, מלווה בקליפ מסיבת נשים סוחף. הוא זכה לחיבוק חם מהקהל שלה, עם השמעות רבות, והצליח לגעת בלבבות של נשים רבות.

"השיר הזה נולד מתוך רצון להצית את אנרגיית החיים", מספרת נירית.

המסר המרכזי בו הוא להמשיך לנוע קדימה ולא לעצור את האש הפנימית, מתוך מקום של תקווה ועוצמה נשית.

הרמיקס החדש: אנרגיה לפורים

גרסת הרמיקס נוצרה במיוחד לקראת חגיגות פורים 2026, זמן שבו נשים יכולות לגלות את העוצמה הפנימית שלהן. הרמיקס נועד "להגביר את הווליום" ולהוציא את האנרגיה אל רחבות הריקודים במסיבות הנשים.

נירית כותבת עליו: "קבלו במחיאות כפיים סוערות את הלהיט של פורים 2026! 'אל תעצרי עכשיו', גרסת הרמיקס הרשמית. לאחר ששנה שעברה השיר יצא לעולם עם קליפ טירוף, השנה הולכות שוב לשרוף כל רחבה!"

היא מוסיפה: "שימי לב, אם את או השכנה מרקידות נשים יפות ומחפשות את השיר הבא שיזיז את כל הגוף וייכנס לנשמה בקשתך התקבלה! שימי פליי, ותתכונני לא לעצור לרגע".

הזמנה למסיבות ולפלייליסטים

נירית מזמינה די-ג'ייז, מרקידות וכל מי שאוהבת לרקוד להשתמש בשיר במסיבות הפורים. ניתן לפנות אליה באופן אישי לקבלת קבצי השמע האיכותיים.

"פורים הוא זמן מקודש עבורנו הנשים לגלות את העוצמה הפנימית שלנו, ולתת ביטוי לכל מה שמסתתר ומבקש לקבל כוח", היא מסבירה.

הרמיקס מבטיח להפוך את מסיבות הנשים לחוויה סוחפת, תוך שמירה על רוח החג היהודי המעודד שמחה וביטוי עצמי.