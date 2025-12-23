הזמרת והיוצרת הדתייה נירית חוטובלי מוציאה סינגל מקורי חדש, "תחזיקי חזק", אותו כתבה והלחינה מתוך חוויות אישיות עמוקות. השיר מבטא כוח ועוצמה נשית מול מציאות מאתגרת, וממשיך את דרכה במוזיקה האמונית הנשית בישראל

נירית חוטובלי, זמרת ויוצרת ירושלמית מהקולות הבולטים בגל החדש של המוזיקה הנשית-אמונית, משיקה בימים אלה את השיר "תחזיקי חזק". השיר נולד בתקופה קשה, כפי שהיא משתפת, ומשקף את המסע האישי של רבות מאיתנו בשנים האחרונות.

צפו בקליפ של נירית חוטובלי – "תחזיקי חזק":

מתוך חושך לכוח פנימי

"תחזיקי חזק" נולד מתוך תקופה של חושך כאשת מילואים ואמא במציאות חסרת ודאות שהשאירה רושמים בנפש ובגוף מהשנתיים האחרונות.

נירית חוטובלי מספרת כי חיפשה מילים שיעניקו לה כוח להתמודד עם היום-יום: "חיפשתי מילים שיתנו לי את הכח לקום בבוקר ולעבור את היום וככה נולדה לה מנורה אישית 'תחזיקי חזק, רק להיום' שכבר הפכה נחלת הכלל לנשים רבות שפגשתי".

היא מדגישה כי השיר אינו סתם יצירה מוזיקלית: "'תחזיקי חזק' הוא לא עוד שיר, הוא מסוג הטקסטים שבאים להציל אותנו מעצמנו ברגעים שהמציאות גדולה עלינו".

מילות השיר עוברות מדיאלוג פנימי אינטימי ומרגש בבתים, לפזמון עוצמתי שפותח דלת למרחב מלא כוח.

קליפ בלב הבריאה

הקליפ לשיר צולם בלב הטבע, בגן הבוטני, ומבטא את הכוח הריפוי שיש ביופי הבריאה. השלכת, האדמה, השמיים והצבעים המשתנים מתמזגים עם מהות השיר, ומזכירים את החיים המתחדשים בכל רגע.

חוטובלי, שמאחוריה הופעות רבות ברחבי הארץ, קהל נשי גדל ושתי מועמדויות ל"זמרת השנה" בכאן מורשת, ממשיכה לבסס את קולה האמנותי הייחודי – שילוב של רגש חשוף עם חן ועוצמה.

מסר למאזינות: נשיאת הפכים בעוצמה

בפנייה ישירה לקהל המאזינות, כותבת נירית חוטובלי: "להחזיק חזק את הדיסוננס של החיים מעולם לא היה מורכב יותר. רגעים של פחד, כאב וייאוש בכל פינה ואין איך לייפות את זה. השיר הזה בא לתת קונטרה לכל אותם רגעים, לתת כוח ועוצמה, לפגוש את החיות והחיים המתחדשים בתוכנו כל רגע".

חוטובלי ממשיכה וכותבת: "אם מצד יופי הבריאה ואם מצד היותנו נושמים וחיים כאן בעולם הזה. כי נשיאת הפכים זה הסיפור האמיתי של הדור שלנו. מאחלת אור וריפוי לכל המבקשות. ממני אליכן, נירית".

השיר "תחזיקי חזק" מצטרף לגל היצירה הנשית-אמונית שממשיכה להעניק כוח והשראה בתקופה מאתגרת.