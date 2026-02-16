פיצוץ בתיק הפצ"רית: המשטרה הסתירה מידע מהייעוץ המשפטי

היועצת המשפטית של משרד המשפטים שלחה מכתב לניצב בלט לאחר פגישה שהסתיימה ללא תוצאות, והבהירה כי לא הועבר מענה עובדתי מלא הדרוש לבחינת סוגיית ניגוד העניינים בפרשה.

משבר חריף מסתמן בין צמרת המשטרה לייעוץ המשפטי לממשלה, על רקע חקירת "פרשת הפצ"רית". אתמול (ראשון) התקיימה ישיבה טעונה בין ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, לבין יועמ"שית משרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק, שעסקה בשאלה הרגישה של ניגוד העניינים בתיק.



הפגישה, שנערכה לבקשתו של בלט, הסתיימה בטונים צורמים וללא תוצאות, כאשר בעקבותיה שיגרה קוטיק מכתב חריף למשטרה.

לב המחלוקת נוגע לזהות הגורם שילווה את החקירה ויקבל את ההחלטות בתיק. ניצב בלט הגיע לפגישה במטרה לקבל מוקוטיק "אור ירוק" – קביעה כי אין מניעה או ניגוד עניינים מוסדי, וכי התיק יכול לחזור לטיפולה הישיר של היועצת המשפטית לממשלה. אלא שמול הדרישה הזו, הציבה קוטיק דרישה נגדית לקבלת תמונת מצב עובדתית מלאה, כתנאי למתן חוות דעתה.

בלט נמנע מלמסור את זהות העדים שכבר מסרו עדות בפרשה, ואף סירב להשיב לשאלה הנפיצה – האם עוזרה של היועצת המשפטית לממשלה מסר בעצמו עדות בתיק, ומתי, אם בכלל, הוא מנע את עצמו מעיסוק בפרשה. במקום נתונים קונקרטיים, ביקש בלט להציג "הבהרות כלליות" בלבד.

בעקבות הסירוב, הוציאה קוטיק מכתב נוקב לבלט בו הבהירה כי לא תוכל להכשיר את הטיפול בתיק בעלטה הנוכחית. "במהלך הפגישה ביקש ראש אח"מ להימנע מהצגת עובדות קונקרטיות מתיק החקירה, ותחת זאת ביקש להציג הבהרות כלליות לגבי הממצאים החקירתיים", כתבה קוטיק. "אולם למעשה, אין די בהבהרות כלליות מעין אלה. חשש לניגוד עניינים יכול להתעורר גם במקום שמעורבות גורמי אכיפת החוק אינה מגבשת חשד כלשהו, למשל בנסיבות של מתן עדות".

קוטיק הדגישה במכתבה כי המציאות השתנתה מאז חוות הדעת הקודמת שניתנה בנובמבר, וכי המידע החסר קריטי להחלטה. "שבנו וציינו כי חל שינוי בתשתית העובדתית ונדרשת השלמה על מנת שיהיה בידינו לבחון את ההשלכות על העמדה המשפטית", ציינה. היא הבהירה כי "בנסיבות מסוימות, לא ניתן להסתפק בהבחנה הפורמלית בין הגורם המעורב לבין הממונה עליו", רמז עבה לכך שאם גורמים בסביבת היועמ"שית מעורבים בעדות, הדבר עשוי להקרין על יכולתה לטפל בתיק.



מעבר למחלוקת על הסתרת המידע, המכתב חושף הבעת אי-אמון מקצועית חריגה מצד קוטיק בראש אגף החקירות. בצעד יוצא דופן, הציעה קוטיק "מסלול עוקף" לניצב בלט, לפיו העברת הנתונים הרגישים תתבצע מעתה ישירות מול היועץ המשפטי למשטרה, עו"ד אלעזר כהנא, ולא מול החוקרים עצמם. "מוצע אף כי הדבר ייעשה במישרין מול הייעוץ המשפטי למשטרת ישראל", כתבה קוטיק, ונימקה את הדרישה בעקיצה המרמזת כי לשיטתה, בלט ואנשיו מתקשים להבין את הדקויות המשפטיות המורכבות בתיק: "בשל הצורך לתווך את ההבנה בסוגיית ניגוד העניינים לגורמי החקירה".

בסיכום מכתבה, דרשה קוטיק "מיפוי עובדתי של מכלול הזיקות הרלוונטיות", והבהירה כי רק לאחר שהמשטרה תעביר סיכום מסודר של השתלשלות העניינים, ניתן יהיה להכריע האם הממצאים "מחזקים את החשש לניגוד עניינים או שיש בהם כדי לפוגג אותו". עד אז, שאלת ניגוד העניינים בפרשה הרגישה נותרת פתוחה.