מהפך קיצוני:הטמפ' צונחות; גשם, רוחות ורעמים: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יעבור מהפך חד: תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים מלווים בסופות רעמים.יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן עם אובך קל, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה באחוזי הלחות. ייתכן גשם מקומי קל בבוקר ובצהריים.
יום רביעי:מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות קרובות לממוצע. ינשבו רוחות ערות, ובצפון הארץ צפוי גשם מקומי.
יום חמישי: מעונן חלקית, עם טמפרטורות רגילות לעונה.
יום שישי: בהיר, תחול עלייה בטמפרטורות וירידה באחוזי הלחות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. ישרור אובך, ובשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה בטמפרטורות, אולם הם יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.
