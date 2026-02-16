מהפך קיצוני:הטמפ' צונחות; גשם, רוחות ורעמים: תחזית מזג אוויר

מבזקים
מזג אוויר בימים הקרובים יעבור מהפך חד: תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים מלווים בסופות רעמים. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יעבור מהפך חד: תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים מלווים בסופות רעמים.

יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן עם אובך קל, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה באחוזי הלחות. ייתכן גשם מקומי קל בבוקר ובצהריים.


יום רביעי:מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות קרובות לממוצע. ינשבו רוחות ערות, ובצפון הארץ צפוי גשם ‏מקומי.‏

יום חמישי: מעונן חלקית, עם טמפרטורות רגילות לעונה.

יום שישי: בהיר, תחול עלייה בטמפרטורות וירידה באחוזי הלחות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.‏ ישרור אובך, ובשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה בטמפרטורות, אולם הם יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים.

