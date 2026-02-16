הקטל בדרכים: רוכבת אופנוע בת 26 נהרגה בכביש 5

רוכבת אופנוע מצאה את מותה בתאונה קשה בין מחלף מורשה למחלף הכפר הירוק. היא סבלה מחבלה קשה מאוד בראשה והפרמדיקים נאלצו לקבוע את מותה בזירת התאונה. אישה נוספת נהרגה בתאונת דרכים ביהוד

תאונת דרכים קטלנית הערב (שני) בכביש 5: רוכבת אופנוע בת 26 נפגעה מרכב בין מחלף מורשה למחלף הכפר הירוק.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותה של רוכבת האופנוע במקום.

חובש מד"א זיד גאבר, סיפר: "רוכב האופנוע שכב במרכז הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה קשה מאוד בראשו, לאחר שנפגע מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו."

במקביל אישה בת 75 נפצעה באורח אנוש לאחר שנפגעה מרכב בשדרות מנחם בגין ביהוד-מונסון. חובשים ופרמדיקים של מד"א ביצעו בה פעולות החייאה אך מותה נקבע לאחר מכן בבית החולים.

פרמדיק מד"א דביר אלוני וחובש מד"א יוסף חיים בן שושן, סיפרו: "האישה שכבה לצד הדרך כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופה. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה קריטי ואנחנו נלחמים על חייה."