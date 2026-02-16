רגע לפני סוף החורף: רשות המים בעדכון מדאיג

למרות האופטימיות מהגשמים האחרונים והזינוק בקצב העלייה בפברואר, המספרים המדאיגים של רשות המים חושפים מציאות אחרת לגמרי

נתוני רשות המים שפורסמו הבוקר (ב') מציגים תמונה דואלית ומטרידה לגבי מצבו של האגם הלאומי. מצד אחד, נרשמה האצה מסוימת בזרימות, אך כשצוללים למספרים מתגלה תמונה של חורף דל שמותיר את הכינרת צמאה באופן חריג לשלב זה של העונה.

על פי נתוני המדידה, מפלס הכינרת עומד כעת על רום של 213.11- מטר. למרות שמתחילת החודש נרשמה עלייה של 11 ס"מ, הנתון המדאיג באמת הוא הסיכום העונתי: מאז נקודת המינימום בדצמבר, עלה המפלס ב-34 סנטימטרים בלבד. בשנים ממוצעות, בשלב זה של חודש פברואר, המפלס אמור היה להציג עלייה משמעותית הרבה יותר.

המרחק מהקו האדום: בור של ארבעה מטרים

הנתון המטלטל ביותר בדו"ח רשות המים הוא המרחק שנותר עד לאגם מלא. מפלס הכינרת רחוק כעת 4.31 מטרים מהקו האדום העליון. בקצב העלייה הנוכחי, שנחשב ל"מוגבר" ועומד על 0.75 ס"מ ליממה, יידרשו חודשים ארוכים של גשמי זעף רק כדי להתקרב ליעד – זמן שפשוט לא נותר בלוח השנה של החורף הישראלי.

ההאצה היחסית שנרשמה החודש, תודות לספיקת הירדן שהגיעה ל-12 מק"ש, היא אמנם "שיפור" לעומת חודש ינואר השחון (שבו הקצב עמד על 0.5 ס"מ בלבד), אך מדובר במעט מדי ומאוחר מדי.

כאשר מחברים את הנתונים הללו לגל החום החריג שפוקד את ישראל בימים האחרונים, עם טמפרטורות ששברו שיאים של מעל מאה שנה, החשש מאידוי מואץ ומעצירה מוקדמת של הזרימות בנחלים הופך לממשי. אם לא יתרחש "נס מרץ" יוצא דופן, ישראל צפויה לסיים את עונת הגשמים עם כינרת ריקה למחצה, מצב שיחייב הישענות מוחלטת על מתקני ההתפלה.