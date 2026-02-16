סמוטריץ': חייבים להעביר חוק שבאמת יביא לגיוס חרדים

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ, אמר בישיבת סיעתו כי "התמונות המזעזעות מבני ברק, של אלימות כלפי חיילות צה״ל, הן תמונות שאין הדעת סובלת", והוסיף כי "צה״ל הוא קודש וחייליו ראויים לכל הכבוד וההערכה, בכל מקום ובכל שעה"

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ, התייחס בישיבת סיעתו לאירועי האלימות בבני ברק ואמר כי מדובר ב"תמונות שאין הדעת סובלת". לדבריו, "התמונות המזעזעות מבני ברק, של אלימות כלפי חיילות צה"ל, הן תמונות שאין הדעת סובלת. צה״ל הוא קודש וחייליו ראויים לכל הכבוד וההערכה, בכל מקום ובכל שעה". עוד הוסיף כי "אין שום הצדקה, הלכתית או מוסרית, להרמת יד או לביזוי של מי שמשרת את עמו".

סמוטריץ ציין כי הוא "מכיר את הציבור החרדי" והדגיש כי "מדובר במיעוט קיצוני שלא מייצג את הרוב", תוך שהוא מפנה לכך ש"גל הגינויים הרחב שיצא מתוך המגזר החרדי מוכיח זאת וזה חשוב".

בהתייחסות לפעילות האכיפה אמר כי הציפייה שלו ממשטרת ישראל היא "כפולה", כלשונו: "מצד אחד, יד קשה, תקיפה ובלתי מתפשרת מול הפורעים. אפס סובלנות לאלימות. אבל מצד שני, איפוק ושיקול דעת כלפי כלל האוכלוסייה. אסור להיגרר לענישה קולקטיבית".

בהמשך התייחס למצב החברתי הרחב ואמר כי "אנחנו נמצאים בצומת דרכים חברתי מורכב. המצב שהגענו אליו לא טוב, והאירועים הללו הם תמרור אזהרה בוהק. אי אפשר להמשיך כך". לדבריו, "אנחנו חייבים, פשוט חייבים, להעביר חוק גיוס שבאמת יביא לגיוס של אחינו החרדים ושילובם בנשיאה בנטל הביטחון והקיום".

בסיום דבריו ציין כי הממשלה "תמשיך בע״ה לעבוד קשה בכלכלה, בביטחון ובחברה כדי לבנות כאן מדינה שטוב לחיות בה, זול לחיות בה, וראוי לחיות בה יחד".