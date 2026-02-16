כתב אישום מזעזע: חטף, כלא ושרף את גופתו בברזל לוהט

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד מוחמד זועבי, בגין חטיפה וסחיטה של אדם על רקע חוב כספי. לפי האישום, הנאשם ואחרים פיתו את המתלונן להגיע עמם, החזיקו בו בניגוד לרצונו, תקפו אותו ואיימו עליו כדי שיסדיר את החוב

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי)( לבית המשפט המחוזי בנוף הגליל־נצרת כתב אישום נגד מוחמד זועבי, בן 24 מדבוריה, בגין חטיפה וסחיטה של אדם על רקע חוב כספי.

על פי כתב האישום, שהוגש בידי עו״ד מאי סקר מפרקליטות מחוז צפון, בין המתלונן לבין מוחמד אבו סביה התגלע סכסוך כספי. במספר הזדמנויות איימו השניים על המתלונן כי יפגעו בו אם לא ישלם את החוב, ובהמשך החליטו לחטוף אותו כדי להפעיל עליו לחץ.

לפי הנטען, הנאשם ואחרים הגיעו למסעדה בעפולה שבה שהה המתלונן, שכנעו אותו במרמה להתלוות אליהם לרכב באמתלה של הסדרת עניינים כספיים, והסיעו אותו ליחידת דיור בדבוריה. במקום הוחזק המתלונן בניגוד לרצונו במשך שעות.

במהלך שהותו במקום איים עליו הנאשם, תקף אותו, חנק והיכה אותו בכל חלקי גופו. עוד נטען כי חימם מוט ברזל והצמיד אותו לגופו מספר פעמים וגרם לו לכוויות. בהמשך הצמיד לראשו חפץ הנחזה לאקדח ואיים כי אם לא ישלם את החוב יומת.

עוד עולה מכתב האישום כי הנאשם והמעורבים נטלו את מכשיר הטלפון של המתלונן כדי למנוע ממנו להזעיק עזרה, וניסו לקשור את ידיו ורגליו באמצעות אזיקונים. המתלונן הצליח באמתלה לקבל לידיו את הטלפון, שלח את מיקומו לאשתו, וכוחות משטרה שהוזעקו למקום חילצו אותו.

הפרקליטות מייחסת לנאשם עבירות של חטיפה לשם סחיטה, פציעה בנסיבות מחמירות, סחיטה באיומים ובכוח, כליאת שווא ותקיפה בנסיבות מחמירות. במקביל הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים.