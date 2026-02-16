עתירה לבג"ץ: לשלול את שכרו של דרעי עקב היעדרות מהכנסת

עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון עתרה היום לבג"ץ בדרישה להורות לוועדת האתיקה של הכנסת להטיל סנקציות מרביות על חבר הכנסת אריה דרעי, בטענה כי אינו ממלא את תפקידו כחבר כנסת מאז תחילת כהונת הכנסת ה-25

עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון הגישה היום (שני) עתירה לבג"ץ, בדרישה לחייב את ועדת האתיקה של הכנסת להטיל סנקציות מרביות על חבר הכנסת אריה דרעי, בטענה כי אינו ממלא את תפקידו הפרלמנטרי מאז תחילת כהונת הכנסת ה-25. העתירה הוגשה באמצעות עו"ד ד"ר יפעת סולל נגד ועדת האתיקה, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק וח"כ דרעי.

לפי העתירה, דרעי אינו חבר באף ועדה, כמעט שאינו משתתף בהצבעות או בדיוני המליאה, ואינו מגיש הצעות חוק או שאילתות. עוד נטען כי במהלך שבעת כנסי הכנסת הנוכחית נכח בממוצע בכ-27 אחוזים בלבד מימי המליאה, וברבים מהימים הללו כלל לא השתתף בדיונים. בשנת 2025, כך לפי הנתונים שהוצגו, השתתף בשמונה הצבעות בלבד מתוך 1,837, שיעור של כ-0.4 אחוזים.

בחדו"ש טוענים כי מדובר במצב חריג וחסר תקדים בתולדות פעילות חברי הכנסת. בעתירה נכתב כי "לא נמצא ח"כ שבחר שלא לקחת ככלל חלק בפעילות הכנסת: לא חבר בוועדותיה, לא נכנס לדיונים ונמנע מכל עשייה פרלמנטרית". לשם השוואה הובאו נתונים על פעילותם של ראשי מפלגות אחרים, בהם בני גנץ, אביגדור ליברמן, איימן עודה, מנסור עבאס ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, שלפי העתירה השתתפו באופן נרחב יותר בפעילות הכנסת.

עוד צוין כי בכנס החורף של המושב השני שהה דרעי 53 שעות בלבד במשכן הכנסת, בעוד חבר הכנסת עם נתון הנוכחות הנמוך הבא אחריו, יאיר לפיד, שהה 203 שעות. לטענת העותרים, למרות הפרת חובת הנוכחות המינימלית בכל אחד מכנסי הכנסת, ועדת האתיקה דנה בעניינו של דרעי באופן חלקי בלבד והטילה עליו שלילת שכר מצומצמת של שבעה ימים בסך הכול.

בעתירה נטען גם כי הוועדה קיבלה שלא כדין את טענתו של דרעי שלפיה היעדרויותיו נובעות מהשתתפות בדיוני הקבינט המצומצם, אף שלדברי העותרים אינו חבר בקבינט ואינו רשאי להיות חבר בו בשל הקלון שנקבע בעניינו.

בחדו"ש מבקשים מבית המשפט להורות לוועדת האתיקה למצות את סמכויותיה, לשלול מדרעי שכר ותשלומים נלווים לתקופה של שנה שלמה, וכן לקבוע כי אי תפקוד פרלמנטרי מתמשך מהווה עילה להטלת סנקציות משמעותיות.