יאיר לפיד: "זה המפתח לניצחון בבחירות"

לפיד: "יש עתיד היא המפתח לנצחון. אם היא לא תהיה חזקה, המחנה יפסיד בבחירות"

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד אמר היום (שני) בפתח ישיבת סיעת יש עתיד: "יש רק שאלה חשובה אחת בשנה הזו: איך מנצחים. יש עתיד היא המפתח לנצחון. אם היא לא תהיה חזקה, המחנה יפסיד בבחירות".

הדברים המלאים: "במשך קרוב לשנתיים בכל פעם שנכנסתי הנה ושאלתם אותי על הבחירות הבאות, אמרתי: "אנחנו ננצח." אנחנו, כלומר הגוש, המחנה הליברלי. אני כבר לא יכול לומר את זה".

"הסקרים שמתפרסמים, וגם מחקרי עומק מאוד מדאיגים שלא פורסמו, אומרים שכבר ממש לא בטוח שהגוש הליברלי ינצח. אם לא נתעשת – נפסיד. אם נמשיך לעבוד אחד נגד השני – נפסיד".

"אתה לא מנצח בחירות בזה שאתה מדבר כל הזמן על כמה האופוזיציה נכשלה רק בשביל לגלח עוד מנדט מיש עתיד. אם יש עתיד לא תהיה חזקה, המחנה לא ינצח".

" זה לא הזמן להימורים. צריך ללכת על-בטוח"

אם אנחנו רוצים לנצח בבחירות – שהולכות להיות הבחירות הכי קשות והכי קריטיות שהיו פה מאז ומעולם – נגד יריב שאין לו שום בעיה לרמות ולשקר ולנסות לגנוב את הבחירות – אנחנו צריכים להציב מולו מכונה אימתנית, שלא רואה בעיניים.

בשביל לנצח בבחירות צריך משמעת ברזל, צריך עשרות אלפי פעילים ברחובות, וזה יש רק ליש עתיד. בשביל לבנות אחר כך ממשלה, צריך מיומנות פוליטית ונסיון פוליטי שיש למעט מאוד אנשים.

זה לא הזמן להימורים. צריך ללכת על-בטוח. כשאתם מצביעים יש עתיד אתם בטוחים במאה אחוז שלא נתכופף ולא נכנס לעוד ממשלה של נתניהו. לא נתכופף ולא נקים ממשלה עם החרדים שתמשיך עם הסחטנות וההשתמטות".

לפיד: " בנימין ושרה ויאיר נתניהו יעלו לבמה זורחים, ויצעקו "ניצחנו, ניצחנו, שוב ניצחנו"

להקים ממשלה זה לא תחביב - זה מקצוע. אני היחיד במחנה שעשה את זה. כולכם אמרתם שזה לא יקרה, ואני הבאתי את כולם לכפר המכביה ולא ישנו חמישה לילות ואז צלצלתי לנשיא ואמרתי לו, "אדוני הנשיא, עלה בידי. זה היה סופר-קשה אז, זה יהיה עוד יותר קשה הפעם".

"דווקא בגלל שהמחנה כל כך מפוצל, המפתח לנצחון היא יש עתיד. אנחנו לא נלחמים פה על גודל של מפלגות, אנחנו נלחמים על גורלם של הילדים שלנו, על איזו מדינה אנחנו רוצים להיות, ואיזה ערכים יהיו לה".

"אם נעשה את כל מה שצריך, גם אז לא בטוח שננצח - אבל לפחות נתנו לעצמנו סיכוי. אחרת, בסוף הלילה הארוך בחיינו בנימין ושרה ויאיר נתניהו יעלו לבמה זורחים, ויצעקו "ניצחנו, ניצחנו, שוב ניצחנו".

יש רק שאלה חשובה אחת בשנה הזו: איך מנצחים. יש עתיד היא המפתח לנצחון. אם היא לא תהיה חזקה, המחנה יפסיד בבחירות.