בשידור חי מאל-ג'זירה: המסר הבלתי נתפס של בכיר חמאס

בפורום השנתי של רשת אל-ג'זירה שעסק בסכסוך עם ישראל, קיבל בכיר חמאס במה נרחבת וזכה לתשואות מהקהל. רגע לפני סיום, הוא סיפק הצהרה שמותירה מעט מאוד מקום לספק לגבי כוונות הארגון

הפורום השנתי של רשת "אל-ג'זירה", שנערך לפני כשבוע, הפך כצפוי למוקד של הסתה ודיונים סוערים סביב עתיד המזרח התיכון והסכסוך עם ישראל. בין שלל הדוברים שתקפו את המדיניות הישראלית, בלט מי שזכה לחיבוק חם במיוחד מהמארגנים ומהקהל – בכיר חמאס בחו"ל, חאלד משעל.

משעל, שקיבל במה רחבה לאורך הכנס להפצת משנתו, לא הסתפק בדברי ביקורת רגילים. לאורך האירוע נרשמו רגעים של תמיכה נלהבת מצד חלק מהנוכחים בקהל, שהריעו לדבריו של מי שממשיך להוביל קו ניצי ובלתי מתפשר.

המסר שבסוף: "לשמוע ולא להאמין"

בעוד שהאירוע כולו היה רצוף באמירות קשות, דווקא קטע הסיום של דברי משעל מצליח להדהים גם את מי שחשב ששמע כבר הכל. בנאום שנועל את הופעתו, הוא מזקק את תפיסת העולם של הארגון ומציב מראה מול פניהם של המשתתפים בפורום – ושל העולם כולו.

צפו בקטע הסיום מתוך דבריו של חאלד משעל:

דבריו של משעל מגיעים בתקופה רגישה במזרח התיכון, ומזכירים שוב כי למרות הניסיונות לצייר תמונה של הסדרים מדיניים, הקולות הדומיננטיים בזירה הפלסטינית והערבית עדיין נשענים על אידיאולוגיה קיצונית שאינה מכירה בזכות הקיום של מדינת ישראל.