ממנהג יריית התותח בירושלים ועד 5מצוות היסוד של האסלאם: בעוד המוסלמים נערכים לחודש של צום ותפילה, בחמאס כבר מנצלים את "ליל הגורל" לקריאות לרצח יהודים. אתר סרוגים מביא לכם את המדריך המלא לחודש שמתחיל השבוע: מי פטור, מה מאחלים ואיפה נכנס ה"וודוא"?

הוא נחשב לחודש המקודש ביותר באסלאם, משלב בין התעלות רוחנית לבין מתח ביטחוני במוקדים הרגישים, ונקבע לפי מולד הירח. מיריית התותח ועד "לילת אל-קאדר": המדריך המלא לחודש רמדאן שמתחיל השבוע.

השבוע, רביעי או חמישי (בהתאם למולד הירח), יחלו מיליוני מוסלמים ברחבי העולם ובישראל את צום הרמדאן. עבור המוסלמי המאמין, אין מדובר רק בשינוי שעות האוכל, אלא במימוש אחת מחמש המצוות היסודיות ביותר של הדת – "ארכאן אל-אסלאם" (اركان الإسلام - עמודי התווך של האסלאם).

חמשת עמודי התווך: הבסיס של הכל

כדי להבין את חשיבות החודש, צריך להכיר את השלד עליו נשען האסלאם. לא משנה אם מדובר בסוני מסעודיה או בשיעי מאיראן, חמש המצוות הללו הן חובה על כל מאמין:

אל-שהאדה (העדות): ההצהרה כי "אין אלוה מבלעדי אללה ומוחמד הוא שליחו". אל-צלאת (התפילה): חמש תפילות ביום. אל-זכאת (הצדקה): חובת הסיוע לעני ולאביון. אל-חג' (העלייה לרגל): הנסיעה למכה לפחות פעם בחיים. אל-צום (הצום): צום מלא במהלך כל חודש הרמדאן.

פלסטינים משתתפים בתפילות יום שישי האחרון של חודש הרמדאן בחאן יונס צילום: צילום: עבד רחים ח'טיב/Flash90

למה דווקא עכשיו? הלוח ההיגרי ומולד הירח

הרמדאן הוא החודש התשיעי בלוח השנה המוסלמי (הלוח ההיגרי). בניגוד ללוח הגרגוריאני, הלוח המוסלמי הוא ירחי לחלוטין. לכן, תחילת החודש נקבעת רק לאחר "ראיית הירח" (רואיית אל-הילאל). איש דת מוסלמי צופה בירח בטלסקופ, ורק עם הזיהוי הרשמי מוכרזת תחילת הצום. זו הסיבה שפעמים מרובות ישנו בלבול של יממה בתאריך המדויק.

מה כולל הצום? הרבה יותר מאוכל

הצום מתחיל עם עלות השחר (אל-פג'ר) ומסתיים עם שקיעת החמה (אל-מר'רב). במהלך שעות אלו, חל איסור מוחלט על אכילה, שתייה, עישון וקיום יחסי אישות.

אבל מה קורה אם מישהו טעה? באסלאם קיימת מערכת טהרה קפדנית. אם אדם נגע בדבר טמא או הפר את הכללים בשוגג, עליו לבצע את ה**"וודוא"** (الوضوء) – הליך טהרה הכולל רחיצת פנים, ידיים ורגליים, וגרגור מים בסדר קבוע ומחייב.

לילת אל-קאדר: הלילה ששווה אלף חודשים

שיאו של החודש מגיע בעשרת הימים האחרונים, ובו חל "לילת אל-קאדר" (ليلة القدر - ליל הגורל). לפי המסורת, בלילה זה הורד הקוראן מהשמיים דרך המלאך ג'יבריל לנביא מוחמד. המוסלמים מאמינים כי תפילה בלילה זה "טובה מאלף חודשים", וזהו זמן של חשבון נפש ועבודה פנימית.

עם זאת, בשנים האחרונות אנו עדים לניצול ציני של הלילה הזה על ידי ארגוני טרור. חמאס וגורמי הקצנה נוהגים להפוך את "העבודה הפנימית" לקריאה להתקוממות (אנתפאדה) וטרור. רק הבוקר פרסם חמאס תמונה מקוממת בטלגרם עם הכיתוב: "ברמדאן התקרב לאלוהיך דרך מעקב אחר המוות של האויב". במערכת הביטחון דרוכים במיוחד לקראת ימי סוף הרמדאן, המועדים לפורענות.

עשרות אלפי מתפללים מוסלמים מתפללים במתחם מסגד אל-אקצא במהלך לילת אל-קאדר, צילום: צילום: ג'מאל עוואד/Flash90

התותח הירושלמי: המסורת העות'מאנית

אחד הסמלים המוכרים ביותר בירושלים הוא "מדפע רמדאן" (مدفع رمضان - תותח הרמדאן). מדובר במנהג מהתקופה העות'מאנית שנועד להודיע לתושבים על סיום הצום היומי ותחילת סעודת ה"אפטר". בירושלים, התותח ממוקם בבית הקברות המוסלמי ליד שער הפרחים. כיום, מטעמי בטיחות, משתמשים בפגזי סרק ובאמצעים פירוטכניים, אם כי הדור הצעיר מחליף לעיתים את התותח בנפצים וחזיזים המפרים את השקט בעיר.

מה מאחלים?

אם תפגשו שכן או מכר מוסלמי, הברכות המקובלות הן:

רמדאן כרים (رمضان كريم) – שפירושו "רמדאן נדיב".

רמדאן מובארכ (رمضان مبارك) – "רמדאן מבורך".

התשובה המקובלת היא: אללה אכּרם (אללה נדיב יותר).

מי פטור מהצום?

האסלאם מעניק פטור (רוכסה) לחולים, קשישים, נשים בהיריון או מניקות, ונוסעים הנמצאים בדרכים ארוכות. מי ששובר את הצום בגלל סיבות אלו, נדרש לרוב "להשלים" את הימים במועד מאוחר יותר או לתת צדקה מוגברת.



