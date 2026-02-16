תערוכה ברכבת הקלה: אוצרות הספרייה הלאומית יוצאים לרחוב

הספרייה הלאומית בירושלים יוצאת אל המרחב הציבורי בגוש דן, ומציגה לראשונה עותקי תצוגה גדולים של מבחר מאוצרותיה הנדירים. התערוכות יופיעו בשתי תחנות מרכזיות של הקו האדום ברכבת הקלה: תחנת שאול המלך בתל אביב ותחנת בן-גוריון בבני ברק. הפרויקט, שיימשך שמונה חודשים עם אפשרות להארכה, מבקש להפוך את נסיעת היומיום לחוויה תרבותית.

המגדיר לצמחי בר בארץ ישראל , גליון הכנה לדפוס, איורים של רות קופל עם הערות בכתב ידה של נעמי פיינבורן־דותן, תל־אביב, 1960 צילום: ארדון בר חמא

שיתוף פעולה פורץ דרך

שיתוף הפעולה בין הספרייה הלאומית לחברת תבל, מפעילת הקו האדום מקבוצת אגד, הוא יוזמה ייחודית שמביאה את אוצרות הרוח והתרבות הישראלית והיהודית אל הנוסעים. התערוכות יוצגו במבואות התחנות, ויאפשרו למאות אלפי משתמשי הרכבת להיחשף לפריטים נדירים בזמן המתנה או מעבר.

תחנת שאול המלך, הסמוכה למוזיאון תל אביב לאמנות, לתיאטרון הקאמרי, לאופרה הישראלית ולמוסדות תרבות נוספים, תהפוך לבמה לאוצרות לאומיים. בתחנת בן-גוריון בבני ברק, הממוקמת סמוך למרכז העסקים מגדלי בסר, יוצגו הפריטים בפני קהל מגוון.

ירושלים של זהב , טיוטת הבית הרביעי, יומן הכיס של נעמי שמר, 1967 צילום: ארכיון הספרייה הלאומית

אוצרות נדירים בגודל מוגדל

בין הפריטים שיוצגו כעותקי תצוגה מרהיבים: משנה תורה לרמב”ם עם איורים מצופי זהב מהמאה ה-14, כתב היד המקורי של ההמנון הלאומי “התקווה”, העיתון שהודפס ביום הקמת המדינה, מחברת ללימוד עברית של פרנץ קפקא, שירים בכתב יד של נעמי שמר וחנה סנש, מפות היסטוריות עתיקות, צילומים מראשית העיר תל אביב, כתבי יד של אייזיק ניוטון ועוד.

בנוסף, יוצגו צילומים מרהיבים של משכנה החדש של הספרייה הלאומית בירושלים. התערוכה תפגיש את הנוסעים עם מיטב אוצרות הרוח והתרבות הישראלית והיהודית, ותזכיר כי תרבות אינה מתקיימת רק מאחורי קירות, אלא חיה ונוכחת במרחב הציבורי ובחוויה היומיומית.

ספר אהבה מתוך משנה תורה לרמב״ם, כתב־יד, ספרד, 1350 לערך צילום: ארדון בר חמא

חיבור בין ירושלים לגוש דן

היוזמה מבקשת לחבר בין קהל הנוסעים החולפים בתל אביב והמרכז לאוצרות השמורים בירושלים, ובין אוצרות האוספים והארכיונים השמורים בתנאי שימור מוקפדים - לבין החיים עצמם. בפעם הראשונה, אוצרות אלה יוצאים אל המרחב העירוני, והופכים חלק מהשגרה היומית של תושבי האזור.

התערוכות יוצגו כעותקי תצוגה גדולי ממדים, כדי לאפשר צפייה נוחה מנקודות שונות בתחנות. הפרויקט מדגיש את חשיבות המורשת היהודית והישראלית, ומזמין את הציבור להתחבר אליה בדרך חדשה ומפתיעה, בלב העיר ההומה.