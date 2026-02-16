לקראת המשחק המרכזי: המשטרה באזהרה לאוהדי בית"ר

אוהדי בית"ר ירושלים שימו לב: המשטרה מודיעה כי בניגוד למתרחש ברוב המשחקים, היא לא תאפשר חניית רכבים בשוליים, רכבים שיחנו בניגוד לחוק יגררו

30,000 אוהדי בית"ר ירושלים צפויים למלא את אצטדיון טדי היום (שני) במשחק המרכזי מול מכבי תל אביב. משטרת ישראל מזהירה: "לא תותר חניית כלי רכב פרטיים בשולי הכביש ובסמוך לאצטדיון- רכבים שיחנו בניגוד לחוק – ייגררו".

ברוב המשחקים באצטדיון טדי רכבים חונים בשוליים ועל שטחי ההפרדה, ולרוב המשטרה מעלימה עין, בשל מצוקת החנייה באזור, אך הפעם במשטרה מדגישים כי יפעלו אחרת.

מאות שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי מג"ב, סדרנים ומאבטחים ייפרסו החל משעות אחר הצהריים באזור האצטדיון, בצירי הגישה ובחניונים, במטרה לשמור על הביטחון והסדר הציבורי.

במשטרה מדגישים כי תפעל באופן גלוי וסמוי, נגד כל גילוי אלימות, בריונות או הפרת סדר הן בתוך האצטדיון וסביבו והן בקווי התחבורה הציבורית המשמשת את האוהדים.

החנייה שתתאפשר לאוהדי בית"ר

אוהדי בית"ר ירושלים יוכלו לחנות בחניון הגן הטכנולוגי. בסיום המשחק, יתוגבר מערך התחבורה הציבורית מהאצטדיון לכיוון התחנה המרכזית.

אצטדיון טדי צילום: צילום: יונתן זינדל\פלאש 90

בנוסף חל איסור מוחלט על הכנסת אבוקות, רימוני עשן ואמצעים פירוטכניים. השימוש בהם עלול לסכן חיים. לא תותר כניסת אוהדים תחת השפעת אלכוהול ולא תותר הכנסת כלי נשק לאצטדיון. לא יתאפשר מעבר בין שערים. יש להישמע להנחיות הסדרנים והשוטרים בשטח.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל קוראת לאוהדים ליהנות מאירוע ספורט מהנה ותרבותי, לשמור על הוראות החוק ולהימנע מפעולות שיעיבו על החוויה הספורטיבית".