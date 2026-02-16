נתניהו נפרד מאשר חיון: "אציל נפש, יחסר מאד"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הספיד את מותו של ראש הסגל לשעבר אשר חיון: "קיבלנו בזעזוע עמוק ובכאב עצום את הידיעה על פטירתו הפתאומית. "אשר אציל הנפש יחסר מאוד למשפחתו, והוא יחסר לי ולרעייתי"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הספיד היום (שני) את מותו של ראש הסגל שלו בעבר, אשר חיון, שנפטר הבוקר באופן פתאומי כשהוא בן 58 בלבד.

"רעייתי שרה ואני קיבלנו בזעזוע עמוק ובכאב עצום את הידיעה על פטירתו הפתאומית של יקירנו אשר חיון - לשעבר ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה" אמר נתניהו. "הייתה לי הזכות שאשר יעבוד לצדי עוד בהיותי שר האוצר - לפני למעלה משני עשורים. בהכירי את יכולותיו המקצועיות ואת אישיותו המיוחדת, מיניתי אותו למנהל הלשכה, ואחר כך לראש הסגל בלשכה - תפקידים אותם מילא בנאמנות רבה בשנים 2022-2018".

נתניהו סיפר כי "אשר ליווה אותי באופן יומיומי בימי שגרה ובזמני חירום. הוא עשה זאת בין היתר במבצע 'שומר החומות', בחודשי מגפת הקורונה ובשעת החתימה על 'הסכמי אברהם' לשלום. היו לו שכל ישר, לב ענק וחום אנושי. כשהוא קיבל משימה, ידעתי שהיא תבוצע ביסודיות - ותמיד על הצד הטוב ביותר. בשנים האחרונות שמרנו על קשר. שוחחנו מעת לעת, ושמעתי את שהיה לו לומר בקשב רב".

"אשר אציל הנפש יחסר מאוד למשפחתו - לאשתו היקרה מיתי, לילדיו נריה, נתאי, יהונתן, ערד, אסף והלל, לאמו שושנה, לאֶחיו חיים ומירי, ולנכד אביב - והוא יחסר לי ולרעייתי" סיכם נתניהו. "שרה ואני מוסרים למשפחת חיון את מלוא תנחומינו בחיבוק אוהב. יהי זכרו ברוך".