מלינובסקי: "המראות בבני ברק החזירו אותי ל-7 באוקטובר"

בראיון לנתנאל איזק ב"כיפות ברזל", חושפת ח"כ מלינובסקי את הלחצים הכבדים מארה"ב לטרפוד חוק אונר"א, תוקפת בחריפות את השר בן גביר ("אכזבה קשה, מתעסק בטיקטוק"), ומגלה פרטים חדשים על שיתוף הפעולה המפתיע עם שמחה רוטמן להקמת בית דין צבאי למחבלי הנוח'בה: "יהיה גזר דין מוות, זה ברור לכולם"

במסגרת התוכנית "כיפות ברזל" באתר סרוגים, אירח נתנאל איזק את חברת הכנסת יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) לשיחה נוקבת על סוגיות הליבה הבוערות בחברה הישראלית.

מלינובסקי, הידועה בסגנונה הישיר, לא חסכה ביקורת מהממשלה ומהעומד בראשה, אך גם חשפה שיתופי פעולה מפתיעים מאחורי הקלעים עם חברי הקואליציה.

מלינובסקי באולפן סרוגים

"המראות בבני ברק החזירו אותי ל-7 באוקטובר"

הראיון נפתח בהתייחסות לאירועים האלימים שהתרחשו בבני ברק, בהם הותקפו חיילות ושוטרים. מלינובסקי תיארה את הזעזוע העמוק שחשה מהתמונות:

"המחזות של ה-7.10 לא יוצאים לנו מהראש... וזה קיבלתי כזה בום לפרצוף, שהשוטרים ממש היו צריכים פיזית לגונן על החיילות הצעירות האלו... זה עיר במרכז גוש דן... התמונה הייתה במוחי, התמונה הזאת שככה שוטר גונן עליה, זה משהו שפתאום עושה לך בום לפרצוף. וכפי שאמרתי, לא יספרו לי סיפורים, זה כבר לא מצב שאפשר בהידברות ובממתקים... פה צריך כבר ניתוח, ניתוח מאוד רציני".

מלינובסקי הדגישה כי בני ברק אינה אקס-טריטוריה וקראה לגיוס מלא של כולם, תוך שהיא מפרטת את העלות הכלכלית של ההטבות למגזר החרדי, אותן העריכה בכ-35 מיליארד שקלים. עם זאת, היא ציינה לחיוב את השינוי שהיא מזהה בציבור החרדי עצמו, בניגוד לעסקנים.

חשיפה: הלחץ האמריקאי לביטול חוק אונר"א

אחד הנושאים המרכזיים שהובילה מלינובסקי לאחרונה הוא החקיקה לסגירת אונר"א. בראיון היא חושפת לראשונה את הדרמה שהתחוללה מאחורי הקלעים ואת ההתערבות הישירה של הממשל האמריקאי בניסיון לבלום את החוק:

"היה לחץ מטורף בינלאומי ברמה של בלינקן. שגריר ארצות הברית פה בישראל הרים טלפונים פיזית, אמיתי, לכל ראשי מפלגות האופוזיציה בדרישה לא לתמוך בחוק הזה... שגריר ארצות הברית התקשר לראשי מפלגות, לליברמן, ללפיד, לגנץ, לכולם, בדרישה לסגת מהאירוע ולא לתמוך בחוק כזה. וגם בצד השני ממשלה מאוד לא רצתה את זה, וראש הממשלה עד הרגע האחרון חיפש איך להוריד את החוק הזה מסדר היום".

מלינובסקי סיפרה כיצד שיתפה פעולה עם ח"כ יולי אדלשטיין ובועז ביסמוט, וכיצד האופוזיציה כולה התאחדה סביב החוק, מה שאילץ את ראש הממשלה לתמוך בו בסופו של דבר.

מתקפה חריפה על בן גביר: "מרגישה גועל נפש"

כמי שמתגוררת בעיר מעורבת ואף חוותה אירוע של זריקת רימון הלם בבניין מגוריה, מלינובסקי הביעה אכזבה קשה מתפקודו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.

"אני לא אוהבת אנשים, אני מרגישה סלידה מאנשים, אני מרגישה גועל נפש מאנשים שכל מה שמעניין אותם זה טיק-טוק, לייקים והצגות... לשר איתמר בן גביר יש מלא מה לעשות... אני גרה בחולון, לא מזמן זרקו לנו לבניין רימון הלם... אז במקום לחפש טיק-טוקים, לייקים, הצגות ורמות... אני באמת מאוכזבת קשות מהשר איתמר בן גביר. הייתי מאלו שאין לי זיכרון עבר... הסתכלתי, אמרתי וואלה, הוא יכול... אכזבה קשה ביותר".

שיתוף הפעולה המפתיע עם רוטמן: בית דין צבאי למחבלי הנוח'בה

אולי החלק המפתיע ביותר בראיון הוא חשיפת שיתוף הפעולה ההדוק בין מלינובסקי לבין יו"ר ועדת החוקה, שמחה רוטמן, בנושא העמדת מחבלי הנוח'בה לדין. מלינובסקי מתארת עבודה משותפת מול משרד המשפטים והיועמ"שית להקמת מנגנון שיפוטי ייעודי שיכלול עונש מוות.

"אתה תתפלא לשמוע, אני משתפת פעולה גם עם ש"ס... אבל בחוק הזה (העמדת מחבלי הנוח'בה לדין) זה שיתוף פעולה שלי עם שמחה. שמחה איתי, אנחנו עושים באמת, אבל באמת, מי היה מאמין? הכל בסנכרון מלא. מדברים על כל דבר, גם כשלא מסכימים, רבים, צועקים, אבל מוצאים פתרונות... למשל היום בערב אנחנו יוצאים לישיבה במשרד המשפטים, אני ושמחה, עם כל גורמי המקצוע".

מלינובסקי הסבירה מדוע נפסלה האפשרות לשפוט אותם בבתי משפט אזרחיים:

"הבנו שאם המערכת המשפט האזרחית, במספרים שאנחנו מדברים... אנחנו נסתום את מערכת המשפט הישראלית לשנים קדימה, ובסוף מחבלים ימותו אבל מזקנה... לכן התקבלה החלטה שאנחנו מקימים מחדש בית משפט צבאי בלוד... נותנים לו את כל הסמכויות... יהיו הרכבים מותבים של שופטים, שהראש ההרכב זה יהיה שופט בדימוס... ההרכב הזה יהיה מוסמך לדון בכל תיק בכל עבירה, כולל עבירות הכי קשות שיש, בקצה עונש מוות... לכולם ברור שיהיו כתבי אישום עם בקשה ודרישה לעונש מוות".

היא הבהירה כי החוק צפוי לעבור קריאה שנייה ושלישית תוך שבועיים וכי המערכת נערכת לכך באופן מלא.

"הקואליציה הזאת היא לא ימין"

לסיום, נשאלה מלינובסקי מדוע מפלגתה, המגדירה עצמה ימין על מלא, נותרת באופוזיציה. תשובתה הייתה חד משמעית:

"כי הקואליציה הזאת זה לא ימין... אתמול ראיתי שממשלת ישראל החליטה להעביר להם משאיות עם ממתקים... עד הניצחון המוחלט? כאילו מה אתם עושים? ראיתי שבוע שעבר בקרם שלום... הרחיבו את זה בצורה מטורפת... המשאיות של דרך המצרים עוברות בלי שום בידוק... ואתה יודע מתי זה כל קרה? לא ביידן ולא טראמפ... אפריל 24, ממשלת ישראל קיבלה החלטה להרחיב קרם שלום בכסף שלנו".

מלינובסקי אף קראה לחקור את הקשרים עם קטר ואת הטענות של מנסור עבאס לגבי קבלת מסרים מקטר: "אני רוצה תשובות... פנינו ליועמ"שית לזמן את מנסור עבאס לעדות פתוחה".

בשלב השאלות המהירות, הגדירה מלינובסקי את דונלד טראמפ כ"מסוכן", את נתניהו כ"פג תוקף", את סמוטריץ' כמי שהיא "לא מכבדת", ואת בני גנץ כמי ש"צריך לשים מפתחות".