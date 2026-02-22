ככה עושים סרט תנ"כי: דוד המלך חוזר למסך הגדול

אחרי שנים ללא עיבוד קולנועי משמעותי לגיבורי התנ"ך, עולה לאקרנים "דויד הסרט" - סרט אנימציה הוליוודי לכל המשפחה, המביא את סיפורו של דוד המלך בצורה חווייתית, מדויקת ומונגשת לצופים הצעירים

נסיך מצרים היה הסרט האחרון שנעשה בסדרה של גיבורי התנ"ך. מאז, ולמרות שעברו כבר שנים רבות, לא עלה לאקרנים סרט עלילתי, נכון ומדויק כמו הסרט החדש "דויד הסרט".

נכון, "דויד הסרט" הינו סרט אנימציה הוליוודי לכל המשפחה, המביא אל המסך הגדול את הסיפור התנכ"י מעורר ההשראה על רועה הצאן הצעיר שהפך לגיבור ואז למלך. אך ייחודו בכך שהוא מביא אל נכון את הסיפור התנכ"י בצורה חווייתית ומונגשת לצופה הצעיר וגם לבני משפחתו.

הסרט צילום: פוסטר

"הסיפור נכון?"

ראיתי באולם ההקרנה משפחות רבות והורים לא מעטים ששואלים איש את רעהו: "הסיפור נכון?" וכן, הוא ברובו מדויק ונכון.

הפקה בינלאומית עם שירים מקוריים

"דויד" הוא סרט משובח, סרט הרפתקאות מרגש, מלא הומור, לב וניצחון הרוח האנושית. הוא נעשה בהפקה בינלאומית ובאנימציה עוצרת נשימה, עם שירים מקוריים שנכתבו במיוחד לסרט, ועם ששון איפרם שאולוב ("השם אוהב אותי ויהיה טוב ועוד יותר טוב") בתפקיד דויד הצעיר, ומירי מסיקה בגרסה האנגלית בתפקיד אמו של דויד.

כאשר הענק גוליית מטיל אימה על האומה העברית הצעירה, רועה צאן צעיר, חמוש רק בקלע, כמה אבנים ואמונה בלתי מעורערת - צועד קדימה. נרדף על ידי כוח ומונע על ידי מטרה, מסעו בוחן את גבולות הנאמנות, האהבה והאומץ - ומגיע לשיאו בקרב לא רק על כתר, אלא על נשמתה של ממלכה.

צילום: (צילום: דניאל קמינסקי)

בהשראת נופי הארץ

הסרט עוצב בהשראת נופי ארץ ישראל ומציג עולם חזותי עשיר ומלא חיים - מהרי יהודה הירוקים, למדבריות עין גדי ועד לעימות האגדי בעמק האלה.

סרט נפלא, איכותי ומלמד, שיכבוש כל ילד ובני משפחתו.

הטריילר של הסרט "דויד"