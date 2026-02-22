הממשלה אישרה את העלאת תקרת הפטור ממס לייבוא אישי

הממשלה אישרה את הצו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להעלאת תקרת הפטור ממס על ייבוא אישי עד 150 דולר - כשמחר מליאת הכנסת צפויה להצביע על הצו

צעד נוסף: הממשלה אישרה היום (ראשון) את הצו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להעלאת תקרת הפטור ממס על ייבוא אישי עד 150 דולר, זאת בהתאם להנחיית ראש הממשלה בנימין נתניהו. מחר צפויה הכנסת להצביע על הצו.

"הממשלה עשתה היום צעד נוסף שמוכיח שיכול להיות כאן זול. האישור לצו שכבר נכנס לתוקף נותן לו גיבוי ומחזק את המהלך" אמר סמוטריץ' בעקבות ההחלטה. כבר כעת ניתן לראות את ההשפעה: יותר רכישות, יותר תחרות ובמחירים נמוכים יותר. המטרה ברורה: להפוך כל אזרח ליבואן ולהרחיב את התחרות במשק".

כזכור, היוזמה של סמוטריץ' להעלאת הפטור ממס על ייבוא אישי נתקלה בהתנגדות מצד קבוצות לחץ, שהגיע לשיאו כאשר ועדת הכספים של הכנסת קיימה הצבעה הצהרתית בעד הבאת הנושא להכרעת הכנסת. בעלי עסקים וחברי כנסת הביעו ביקורת על החלטת שר האוצר להכפיל את הפטור מבלי להביאו לדיון בכנסת, כשציינו כי מדובר בצעד מפלה המביא לפגיעה אנושה בעסקים הקטנים בישראל.

לעומתם, חברי כנסת שתומכים במהלך ציינו כי מדובר בפלסטר ראשון במסגרת מהלכים ארוכי טווח, וכי הצעד הוכיח עצמו בהורדת יוקר המחייה. באגף התקציבים ציינו כי ישנם פערים במחיר הסופי לצרכן בביגוד והנעלה לעומת מדינות ה-OECD, אך סייגו כי לעמדתם "זו אינה הדרך האופטימלית ביותר" להתמודדות.

