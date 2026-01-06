עימות נוסף בקואליציה בין שר האוצר סמוטריץ' ליו"ר ועדת הכספים מילביצקי, הפעם על העלאת הפטור ממע"מ בייבוא אישי מחו"ל. סמוטריץ': "חבר למונופולים"; מילביצקי: "אטימות לב"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ הגיב להחלטת ועדת הכספים היום (שלישי) להביא למליאה את הצו להעלאת הפטור ממע״מ ביבוא אישי ל-150 דולר במטרה לבטלו.

לדברי סמוטריץ': "השר ברקת, שלמרבה הצער מתחילת הקדנציה עובד אצל המונופולים, ח"כ אלי דלל וח״כ חנוך מילביצקי חברו היום להראל ויזל, שחר תורג׳מן ולשאר הרשתות המונופוליסטיות שרוצים שכולנו נשלם יקר יותר. ברקת, מיליבצקי ודלל יוצאים נגד הליברליזם הכלכלי של הליכוד וראש הממשלה נתניהו. לא אכנע. אני נאבק ביוקר המחיה כך שלכולנו ישאר יותר כסף בכיס בסוף החודש. יכול להיות כאן זול".

מוקדם יותר היום, ועדת הכספים בראשות ח"כ חנוך מילביצקי קיימה הצבעה הצהרתית בעד הבאת נושא העלאת הרחבת הפטור ממס על יבוא אישי להכרעת מליאת הכנסת.

במהלך הדיון, ביקרו בעלי עסקים וחברי כנסת את החלטת שר האוצר להכפיל את הפטור מבלי להביאו לדיון בכנסת, ציינו כי מדובר בצעד מפלה המביא לפגיעה אנושה בעסקים הקטנים בישראל, וקראו להעלות את הנושא להכרעת מליאת הכנסת.

לעומתם, חברי כנסת שתומכים במהלך ציינו כי מדובר בפלסטר ראשון במסגרת מהלכים ארוכי טווח, וכי הצעד הוכיח עצמו בהורדת יוקר המחייה. באגף התקציבים ציינו כי ישנם פערים במחיר הסופי לצרכן בביגוד והנעלה לעומת מדינות ה-OECD, אך סייגו כי לעמדתם "זו אינה הדרך האופטימלית ביותר" להתמודדות.

יו"ר הוועדה ח"כ חנוך מילביצקי ציין כי ח"כ דלל כבר הגיש בקשה להצבעה בנושא, וכי הוועדה דנה בנושא כדי לתת דעתה לצעד: "יש פה בעלי עסקים אחרי שנתיים של מלחמה. העלנו להם את המע"מ ל-18%, ואז שר האוצר אומר לאזרחים: 'את הכסף שלכם אל תצרכו פה, לכו לסינים'. זו אטימות לב לעסקים הקטנים שמנסים לשרוד".

שר הכלכלה, ניר ברקת: "בארה"ב ובאירופה מטילים מכסים כדי להגן על התעשייה המקומית. שם אין פטור ממע"מ, להפך. מה שאנחנו עושים זה לסבסד את חו"ל. הסינים מוכרים בישראל בלי מע"מ והסוחרים שלנו משלמים. אין בזה היגיון עסקי ואין בזה שוויון". ברקת קרא לשר האוצר לשבת עמו ולמצוא חלופות להורדת יוקר המחייה, כגון הורדת מע"מ על מים וחשמל, במקום "צעד שלא נעשה עליו שום דיון עומק".