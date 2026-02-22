מבוכה: נבחרת ישראל במזחלות הודחה מהאולימפיאדה

הוועד האולימפי הודיע על הדחת הנבחרת מהתחרות זאת לאחר וידוי של אחד מחברי הנבחרת כי חתם על תצהיר שקרי בגין מחלה על מנת לשתף שחקן אחר בתחרות

נבחרת המזחלות הישראלית נפסלה מאולימפיאדת החורף, כך הודיע הועד האולימפי בהודעתו לתקשורת.

הפסילה הגיעה בעקבות החלפת אחד השחקנים שלא בהתאם לנהלים ואינם עומדים בסטנדרטים המצופים מספורטאי הנבחרת.

בוועד האולימפי הודיעו כי הנושא יעבור בדיקה מעמיקה בשובם של חברי הנבחרת וכי הם רואים את העניין בחומרה ומוקיעים את ההתנהלות. כמו כן בהחלטה משותפת עם השחקנים הוחלט על השהייתם.

החלפת השחקן

על פי הפרסום אחד השחקנים הצהיר כי הוא חולה ואף הצהיר על כך בתצהיר זאת על מנת לאפשר את השתתפותו של הספורטאי המחליף.

לפי החוקה מותר להחליף שחקן רק אם אחד הספורטאים נפגע או חולה. אחד הספורטאים בנבחרת, בעידוד חבריו, הצהיר בתחילה כי אינו מרגיש טוב, פנה לרופא וחתם על תצהיר על מנת שהוועד האולימפי יבקש אישור להחלפה. לאחר מכן הוא החליט להתוודות בפני מנהלת המשלחת, מה שחייב את הוועד האולימפי בישראל לפסול את המהלך.



מהוועד האולימפי בישראל נמסר: ״הערב (מוצ"ש), התקבל, אצל ראשי המשלחת הישראלית למשחקים האולימפיים מידע, לפיו חברי נבחרת המזחלות ביקשו להחליף את אחד המשתתפים באופן בלתי ראוי שאינו עומד בסטנדרטים המצופים מספורטאים אולימפיים ואינו בהלימה לערכים האולימפיים. בשל כך התקבלה החלטה לא לאפשר לנבחרת המזחלות להשתתף בתחרות מחר. דיווח בנושא הועבר ל IOC.

בדיקה מעמיקה תערך בשובה של הנבחרת בתום המשחקים. ההחלטה על ההשעיה המיידית התקבלה גם על דעתם של הספורטאים עצמם. הוועד האולימפי בישראל רואה בחומרה כל סטיה מעקרונות המשחק ההוגן ולא נוכל לקבל התנהגות שאינה הולמת ואנחנו מוקיעים התנהגות כזו מכל וכל״.