"איראן במרחק שבוע מייצור נשק גרעיני"

השליח המיוחד של ארצות הברית למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, התייחס למשא ומתן של אהשליח המיוחד של ארצות הברית למזרח התיכון, סטיב וויטקוף,רה"ב מול איראן, וטען: "האיראנים העשירו אורניום ברמה גבוהה הרבה יותר מאשר רמה אזרחית, מעל 60%, הם כנראה במרחק שבוע מלהחזיק בחומר לייצור נשק גרעיני".

בנוסף, במהלך הלילה אמר בריאיון לפוקס ניוז כי הנשיא דונלד טראמפ מתקשה להבין כיצד יתכן שאיראן לא מתקפלת.

בדבריו הוא אמר: "הנשיא, אני לא רוצה להשתמש במילה 'מתוסכל' - זה כמעט כך, כי הוא מבין שיש לו שפע של חלופות. אבל הוא סקרן. הוא תוהה מדוע הם לא ואני לא רוצה להשתמש במילה 'נכנעו' - אבל מדוע הם לא נכנעו", אמר.



"מדוע, תחת הלחץ הזה, עם עוצמת הכוח הימי והנוכחות הימית שיש לנו שם, הם לא באו ואמרו: אנחנו מצהירים שאיננו רוצים נשק, והנה מה שאנחנו מוכנים לעשות.מנקשה להביא אותם למקום הזה", הוסיף.

בנוסף, וויטקוף התייחס לתנאים שהציבה ארה"ב לאיראן: "בכן, אני חושב שהנשיא - הוא נתן לג'ארד ולי הנחיות לפני שנסענו לשם. היו קווים אדומים: אפס העשרה. אנחנו חייבים לקבל בחזרה את החומר.

הם אומרים שזה הכול למטרות תוכנית אזרחית, אבל בפועל הם העשירו הרבה מעבר לרמה הנדרשת לגרעין אזרחי. הם הגיעו ל-60%,והם כנראה במרחק של שבוע מחומר ברמה תעשייתית לייצור פצצה - וזה כבר מסוכן מאוד. אני לא יכול לאפשר את זה.ז ה משהו שהם יצטרכו לדבוק בו עד שיוכיחו לנו שהם יודעים להתנהג".