"התקיפה באיראן תימשך ימים או שבועות לפחות"

‏האלוף במיל' טוען כי טראמפ עושה הכל בכדי למנוע תקיפה באיראן - אך כך לדעתו היא תיראה במידה ותצא לפועל

‏האלוף במיל' אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים, התראיין היום (ראשון) ברדיו גלי ישראל ואמר: "כרגע טראמפ עושה את כל שהוא יכול לכדי להימנע מתקיפה, אבל נראה שמנגד באיראנים עושים את כל מה שהם יכולים לא לעזור לו להימנע מתקיפה כזו ולכן להערכתי זה הולך לכיוון אחד".

עוד הוא הוסיף: "הזמן הממוצע של השהות בים לנושאת מטוסים הוא שישה חודשים פחות או יותר. הכוח הזה ערוך להישאר כאן תקופה ארוכה ולכן יש לאמריקאים אורך נשימה מספיק - קודם כל להמתין, וגם כשמתחילה פעולה להישאר פה באזור תקופה ארוכה. זו לא תהיה תקיפה של 'זבנג וגמרנו' אלא פעולה שתימשך ימים או שבועות לפחות".

נזכיר כי השליח המיוחד של ארצות הברית למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, אמר הלילה בריאיון לפוקס ניוז כי הנשיא דונלד טראמפ מתקשה להבין כיצד יתכן שאיראן לא מתקפלת.

בדבריו הוא אמר: "הנשיא, אני לא רוצה להשתמש במילה 'מתוסכל' - זה כמעט כך, כי הוא מבין שיש לו שפע של חלופות. אבל הוא סקרן. הוא תוהה מדוע הם לא ואני לא רוצה להשתמש במילה 'נכנעו' - אבל מדוע הם לא נכנעו", אמר.

"מדוע, תחת הלחץ הזה, עם עוצמת הכוח הימי והנוכחות הימית שיש לנו שם, הם לא באו ואמרו: אנחנו מצהירים שאיננו רוצים נשק, והנה מה שאנחנו מוכנים לעשות.מנקשה להביא אותם למקום הזה", הוסיף.