"טראמפ מתוסכל - הוא לא מבין איך איראן לא נכנעת"

השליח המיוחד של טראמפ למזרח התיכון, סטיב וויטקוף - התייחס בראיון למצב מול איראן, ואמר כי טראמפ מתוסכל מכך שהמעצמה האיראנית - לא נכנעת

השליח המיוחד של ארצות הברית למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, אמר הלילה (ראשון) בריאיון לפוקס ניוז כי הנשיא דונלד טראמפ מתקשה להבין כיצד יתכן שאיראן לא מתקפלת.

בדבריו הוא אמר: "הנשיא, אני לא רוצה להשתמש במילה 'מתוסכל' - זה כמעט כך, כי הוא מבין שיש לו שפע של חלופות. אבל הוא סקרן. הוא תוהה מדוע הם לא ואני לא רוצה להשתמש במילה 'נכנעו' - אבל מדוע הם לא נכנעו", אמר.



"מדוע, תחת הלחץ הזה, עם עוצמת הכוח הימי והנוכחות הימית שיש לנו שם, הם לא באו ואמרו: אנחנו מצהירים שאיננו רוצים נשק, והנה מה שאנחנו מוכנים לעשות.מנקשה להביא אותם למקום הזה", הוסיף.

היו לטראמפ קווים אדומים - אפס העשרה. נשיא ארה"ב/רויטרס

בנוסף, וויטקוף התייחס לתנאים שהציבה ארה"ב לאיראן: "בכן, אני חושב שהנשיא - הוא נתן לג'ארד ולי הנחיות לפני שנסענו לשם. היו קווים אדומים: אפס העשרה. אנחנו חייבים לקבל בחזרה את החומר.

הם אומרים שזה הכול למטרות תוכנית אזרחית, אבל בפועל הם העשירו הרבה מעבר לרמה הנדרשת לגרעין אזרחי. הם הגיעו ל-60%,והם כנראה במרחק של שבוע מחומר ברמה תעשייתית לייצור פצצה - וזה כבר מסוכן מאוד. אני לא יכול לאפשר את זה.ז ה משהו שהם יצטרכו לדבוק בו עד שיוכיחו לנו שהם יודעים להתנהג".





