בצה"ל זועמים על חברת הכנסת: "סיכנה חיילים"

גורמים בצה"ל שעמו על חברת הכנסת וטענו כי המהלך שלה סיכן חיילים. לכל הפרטים

בצה"ל זועמים על חברת הכנסת לימור סון הר-מלך מעוצמה יהודית שהשתתפה שלשום בפריצה לרצועת עזה לצד עשרות פעילי ימין.

על פי הדיווח בחדשות 13, גורמים בצבא טענו כי "בפרובוקציות שלה היא סיכנה חיילים". בצה"ל חוששים שמקרה דומה יחזור על עצמו, ומודעים לתוכניות של פעילי ימין קיצוני להיכנס שוב לרצועה בתהלוכה גדולה במהלך חג הפסח.

המשטרה תבקש את אישור היועמ"שית גלי בהרב מיארה, לזמן אותה לחקירה. בהודעה הרשמית של צה"ל אתמול גינו בתוקף את המעשה ומסרו כי "חציית האזרחים לרצועה מסכנת את ביטחונם האישי ואת כוחות הצבא הפועלים במרחב".

עוד הבהירו בצה"ל כי "האזרחים היו במעקב מתמיד של התצפיות לאורך כל האירוע וכוחות שפעלו במרחב עצרו אותם והשיבו אותם בבטחה לשטח הארץ", והוסיפו: "האזרחים הועברו להמשך טיפול של משטרת ישראל".



