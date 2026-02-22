שר החוץ סער חשף באו״ם מפת הסתה שנתפסה בבית ספר יסודי בחברון

שר החוץ גדעון סער השתתף בדיון במועצת הביטחון של האו״ם שהתקיים בדרג שרים בנושא המזרח התיכון, לבקשת היו״ר התורנית בריטניה.

במהלך הדיון השר סער ענה באריכות להשמצות נגד ישראל שהציגו נציגי המדינות השונות. השר סער השיב בפירוט על הקשר ההיסטורי של העם היהודי לארצו. כמו כן, השר סער הציג עזרים ופריטים היסטוריים שמוכיחים את הקשר הזה. בנוסף השר סער פירט בפני מנהיגי העולם שהשתתפו בדיון על ההסתה שמבצעת הרשות הפלסטינית.

השר סער באו"ם. צילום: יובל גולן, דאדא סטודיו

במענה לדברים בעד מדינה פלסטינית הציג השר סער מפת ההסתה שנתפסה רק לפני חודשים בודדים בבית ספר בחברון בחברון. במפה מסומנות גולגולות מעל יישובים יהודיים ביהודה ושומרון.

שר החוץ גדעון סער חשף אותה ואמר: ״הרשות הפלסטינית ממשיכה להסית נגד יהודים וישראל - בספרי הלימוד, בבתי הספר, בגני הילדים, במסגדים ובתקשורת. המפה הזו, מבית ספר יסודי של הרשות הפלסטינית בחברון, מציגה גולגלות מעל ישובים יהודיים. גולגלות. מה המסר עבור הילדים? זהו הגורל שהם מאחלים ליהודים. הרשות הפלסטינית - בדיוק כמו חמאס - עושה שטיפת מוח לדור הבא כדי שהם ישנאו יהודים״.