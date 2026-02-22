זה הסכום שאהבת השם גורדון צפוי לקבל על הקרב

לאחר שהלוחם הישראלי, אהבת השם גורדון, הביס את עלי קויונצ'ו הטורקי במסגרת אירוע מספר 127 של ארגון UTMA - זה הסכום אותו הוא צפוי לקבל על הקרב.

על פי הדיווח של חדשות 12, לוחם UFC פשוט מרוויח כ-10 אלף דולר לקרב והארגונים הקטנים יותר לא משלמים יותר. כפועל יוצא, ניתן להעריך כי אהבת השם עושה כמה אלפי דולרים בלבד על הקרב הזה.