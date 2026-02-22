זה הסכום שאהבת השם גורדון צפוי לקבל על הקרב

לאחר שהלוחם הישראלי, אהבת השם גורדון, הביס את עלי קויונצ'ו הטורקי במסגרת אירוע מספר 127 של ארגון UTMA - זה הסכום אותו הוא צפוי לקבל על הקרב.
על פי הדיווח של חדשות 12, לוחם UFC פשוט מרוויח כ-10 אלף דולר לקרב והארגונים הקטנים יותר לא משלמים יותר. כפועל יוצא, ניתן להעריך כי אהבת השם עושה כמה אלפי דולרים בלבד על הקרב הזה.
נזכיר כי במהלך הקרב, מאות אוהדים בדגלי ישראל עודדו מהקהל את אהבת-השם גורדון שהופיע כשהוא לובש בציצית וחבוש כיפה, עטוף בדגל ישראל. הקרב היה בשליטה של אהבת השם לכל אורכו. כבר 5 שניות לתוך הקרב הוא הצליח להפיל את היריב הטורקי פעמיים על הרצפה בבעיטה נמוכה. הטורקי דחף אצבע לעין והקרב נעצר. ושוב אחרי דקה וחצי שוב הפיל אותו פעמיים על הרצפה. ואחרי עוד דקה הפיל אותו לקרשים עם אגרוף. וכך נמשך הקרב בשליטה מוחלטת של גורדון, שספג מעט והכניס הרבה עד שהקרב נעצר בנוקאאוט. ובסיומו החיוך על פניו של הישראל נשאר מרוח, למרות ההבטחות של הטורקי.
