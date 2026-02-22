כך פועל צה"ל בזמן ההמתנה לתקיפה באיראן/ פרשנות

ההיערכות האמריקנית חסרת תקדים, חיל הים נכנס למשוואה מול לבנון וצה"ל פועל באגרסיביות ביהודה ושומרון ובעזה. הכתב הצבאי קובי פינקלר עם תמונת מצב מעודכנת על המערכה הרב-זירתית

תמונת מצב ביטחונית לבוקר הזה בזירות השונות

המטרייה האמריקנית: "עוצמת אש אדירה"

הנוכחות האמריקנית באזור הגיעה לשיא: שתי צוללות אמריקניות... שתי נושאות מטוסים שאחת כבר נמצאת בפועל ואחת תגיע בימים הקרובים. ארצות הברית תשתמש בנושאות המטוסים הללו כפלטפורמה. 250 מטוסי קרב יכולים להיות מוזנקים שמה וזה לצד שיא של משחתות... עוצמת אש אדירה.

המיקום של הכוח האמריקני אינו מקרי: נושאת המטוסים השנייה הזאת בעיקרה באה... להגן על ישראל. לכן היא תעגון בים התיכון ולא תעגון במפרץ הפרסי... זה נותן לישראל מגוון הגנה מאוד משמעותי בנוסף לכל מה שיש לנו.

הזירה הצפונית: חיל הים נגד חמאס-לבנון

בגבול הצפון, אפשר לראות שינוי במדיניות התגובה. שימו לב על הפעולה המאוד שונה והמאוד אגרסיבית שהייתה בלבנון. לא תקפו את חיזבאללה, תקפו דווקא את חמאס בלבנון... סוף השבוע הזה התאפיין בשני דברים: ראשית חיסולם של לפחות 12 מחבלי חמאס.

הדבר המיוחד הנוסף הוא זה שיתוף הפעולה בין חיל הים לבין חיל האוויר... ספינת טילים של חיל הים מתמקמת פה מול חופי לבנון, ממנה משגרים את הטילים... שם מכסחים מפקדה שלמה של חמאס שתכנן ופיתח והכין תשתית לשיגור לעבר שטח ישראל.

למה חשוב כל שיתוף הפעולה הזה? בשביל סיבה אחת מרכזית. כאשר תהיה מלחמה עם איראן... סביר להניח שתהיה... חיל האוויר יהיה כולו עסוק בהגנת מדינת ישראל אבל בעיקר לתקוף באיראן... ואז נכנס לתמונה חיל הים... גם הכוח הזה הימי מסוגל לפעול בלבנון.

הלחץ על חיזבאללה: "דונט" אמריקני

במישור המדיני-ביטחוני, נראה כי חיזבאללה מבין את כובד המשקל המונח על כתפיו: החיזבאללה די פוחד ממה שהוא נתון גם ללחץ... גם מבחינתה של ממשלת לבנון, ממשלת לבנון מאוד נלחצת". לדבריו, "השליח האמריקני למזרח התיכון... אומר לממשלת לבנון 'דונט' כזה: תרסנו את החיזבאללה ולא – ישראל תעשה את זה.

איו"ש ועזה: יד קשה לפני הרמדאן

גם בגזרות הפנים הפעילות נמשכת בעצימות גבוהה. ביהודה ושומרון נמנו מאה עצורים בשבוע זה הרבה מאוד בניגוד לכל השבועות שקדמו לכך.

כוחות של צה"ל בכללותם בפיקוד המרכז, כולל חטיבת הקומנדו, עוצרים מאות מחבלים... המטרה היא שאף חמאסניק או ג'יהאד אסלאמי או מחבל פת"ח או כל ארגון אחר יחשוב שבתקופת הרמדאן אפשר לעשות את הפעולות הללו.

גם ברצועת עזה הפעילות לא פוסקת: בסוף השבוע חיסולים של מחבלים שמנסים להתקרב לקו הצהוב, אז גם שמה חטיבת גולני עושה פעולה שקטה וטובה.

בכלל נראה כי צה"ל מוכן לפעולה בכל הגזרות השונות, עם עין לאיראן ולפעולה האמריקנית שתהיה שם מתי שתהיה.