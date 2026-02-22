בקואליציה יתנו חופש הצבעה על "חוק הכותל"

יו״ר הקואליציה, אופיר כץ, מסר היום (ראשון) כי המשמעת הקואליציוני לא תיאכף אם "חוק הכותל יעלה להצבעה טרומית. לדבריו: "ככל שהצעת חוק שמירה על המקומות הקדושים תעלה לקריאה הטרומית ביום רביעי, יתאפשר לקואליציה להצביע לפי צו מצפונם".

בתוך כך, בוטלה ועדת השרים לענייני חקיקה שהייתה מתוכננת להתקיים היום בצהריים, זאת מכיוון ששר המשפטים התכוון לדון בהצעת החוק למרות התנגדות ראש הממשלה נתניהו שלא רצה לתמוך בחוק בגלל לחץ מהקהילה הרפורמית בארה"ב. הצעת החוק תעלה ביום רביעי במליאה כהצעת חוק פרטית.

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים ולשרותי דת יריב לוין מסר: "בהמשך להודעתי מיום חמישי בדבר תמיכתי בחוק הכותל, הודעתי על החלטתי להעלות את החוק להצבעה בישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה. לפני דקות אחדות קיבלתי את הודעת מזכירות הממשלה על ביטול ישיבת ועדת השרים. במצב זה אין עמדת ממשלה, ומשכך בכוונתי להצביע בעד החוק במליאה. אני קורא לכל חברי הכנסת, ובפרט לחברי הקואליציה לעשות כן ולומר לבג״ץ עד כאן".

הדברים מגיעים על רקע פסיקת בג"ץ בשבוע שעבר שבה החליטו החלטת ביניים שנויה במחלוקת, לפיה יש להפוך את רחבת 'עזרת ישראל' לרחבת קבע מרוצפת אבן - שתנוהל על ידי הרפורמים והקונסרבטיביים.

בתגובה לכך חבר הכנסת אבי מעוז (נעם) הגיש הצעת חוק לפיה הכותל יפעל לפי ההלכה הדתית. לפי ההצעה יחולו האיסורים הבאים בכותל:איסור חילול שבת ומועדי ישראל. עריכת טקס, לרבות טקס דתי, שלא על פי מנהג המקום. תלבושת שאינה הולמת את קדושת המקום. איסור לקיים תפילה מעורבת של גברים ונשים. ⁠איסור לקיים בתחום עזרת נשים, טקס הכולל הוצאת ספר תורה וקריאה בו, תקיעה בשופר, התעטפות בטלית או הנחת תפילין. לא יכנס גבר לעזרת נשים ולא תיכנס אישה לעזרת גברים, אלא בהיתר מהממונה. מי שעובר על הסעיפים הללו עלול להיענש במאסר שישה חודשים או קנס 10,000 שקלים.