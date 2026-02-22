דרמה בלשכת עורכי הדין: "התעמרות קשה, צעקות והשפלות"

מנכ"לית לשכת עורכי הדין, עורכת הדין אושרת תגר, הגישה למבקר המדינה בקשה דחופה לקבלת צו הגנה המיועד לחושפי שחיתויות, תוך שהיא מפרטת שורה של כשלים והתנהלויות פסולות בתוך הלשכה. במסגרת פנייתה, טוענת תגר כי יו"ר הלשכה, עמית בכר, מפעיל לחצים בלתי ראויים על גורמים שונים ועובדים במטרה להניע אותם להגיש תלונות כנגדה, כך דיווח היום (ראשון) עמית סגל בחדשות 12.

לפי דבריה, נקודת השבר שהובילה לפנייה לרשויות הביקורת הייתה הניסיון להטיל עליה את מלוא האחריות המקצועית למינוי יועצת ששמה נקשר בפרשת ההסתדרות, זאת למרות שההחלטה על ההתקשרות התקבלה על ידי בכר עצמו, שביקש להתנער ממנה ברגע שהדבר עורר ביקורת ציבורית.

בנוסף, הבקשה נוגעת להתנהלות סביב מינויה של יונית קלמנוביץ', חברת הוועדה לבחירת שופטים, לתפקיד מנכ"לית חברת הבת של הלשכה, תוך הבטחה להעלאת שכר ניכרת והעברת סמכויות ותחומים משמעותיים לידיה. תגר מלינה גם על ניסיונות לדחוק את רגליה מפיקוח על ספקים הנחשבים מקורבים ליו"ר, ועל מתן חופש פעולה המאפשר התחייבויות כספיות עצמאיות מטעם הלשכה. בין היתר, נטען כי בכר עשה שימוש בכרטיס האשראי של חשב הלשכה בנסיעותיו לחו"ל, מבלי להמציא חשבוניות על הוצאותיו בחלק מהמקרים.

על פי הדיווח, המנכ"לית מתארת התעמרות קשה, הכוללת צעקות, השפלות בפומבי, מידור וקריעת מכתבים רשמיים לעיני העובדים, ונטען כי הלחץ על עובדים וגורמים נוספים להגשת תלונות סרק נגד המנכ"לית אף החריף מאז הגשת הבקשה למבקר.