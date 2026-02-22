החיסול מתקרב? מנהיג איראן חמינאי בהנחיה ללריג'אני

בזמן שטרם ברור האם ארה"ב תחליט לתקוף באיראן, הבוקר (ראשון) דווח בניו יורק טיימס, כי מנהיג איראן עלי חמינאי הפקיד בידי עלי לריג'אני, ראש המועצה לביטחון לאומי, את האחריות להבטיח שהמשטר ישרוד מלחמה וחיסולים. חמינאי הורה ללריג'אני ולמספר מקורבים אחרים להבטיח שהמשטר לא רק ישרוד מתקפות של ארה"ב וישראל, אלא גם כל חיסול בהנהגה, כולל שלו עצמו.

חמינאי אף הנחה אותו כי גם במקרה של השמדת מתקני הגרעין והשמדת כל מערך הטילים הבליסטיים, על לריג'אני לשמר בכל כוחו את המשטר ולא לאפשר את הפלתו.