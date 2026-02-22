החיסול מתקרב? מנהיג איראן חמינאי בהנחיה ללריג'אני

בזמן שטרם ברור האם ארה"ב תחליט לתקוף באיראן, הבוקר (ראשון) דווח בניו יורק טיימס, כי מנהיג איראן עלי חמינאי הפקיד בידי עלי לריג'אני, ראש המועצה לביטחון לאומי, את האחריות להבטיח שהמשטר ישרוד מלחמה וחיסולים. חמינאי הורה ללריג'אני ולמספר מקורבים אחרים להבטיח שהמשטר לא רק ישרוד מתקפות של ארה"ב וישראל, אלא גם כל חיסול בהנהגה, כולל שלו עצמו.
חמינאי אף הנחה אותו כי גם במקרה של השמדת מתקני הגרעין והשמדת כל מערך הטילים הבליסטיים, על לריג'אני לשמר בכל כוחו את המשטר ולא לאפשר את הפלתו.
מוקדם יותר היום דיווחנו, כי השליח המיוחד של ארצות הברית למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, אמר הלילה (ראשון) בריאיון לפוקס ניוז כי הנשיא דונלד טראמפ מתקשה להבין כיצד יתכן שאיראן לא מתקפלת. בדבריו הוא אמר: "הנשיא, אני לא רוצה להשתמש במילה 'מתוסכל' - זה כמעט כך, כי הוא מבין שיש לו שפע של חלופות. אבל הוא סקרן. הוא תוהה מדוע הם לא ואני לא רוצה להשתמש במילה 'נכנעו' - אבל מדוע הם לא נכנעו", אמר. בנוסף, וויטקוף התייחס לתנאים שהציבה ארה"ב לאיראן: "בכן, אני חושב שהנשיא - הוא נתן לג'ארד ולי הנחיות לפני שנסענו לשם. היו קווים אדומים: אפס העשרה. אנחנו חייבים לקבל בחזרה את החומר. הם אומרים שזה הכול למטרות תוכנית אזרחית, אבל בפועל הם העשירו הרבה מעבר לרמה הנדרשת לגרעין אזרחי. הם הגיעו ל-60%,והם כנראה במרחק של שבוע מחומר ברמה תעשייתית לייצור פצצה - וזה כבר מסוכן מאוד. אני לא יכול לאפשר את זה.ז ה משהו שהם יצטרכו לדבוק בו עד שיוכיחו לנו שהם יודעים להתנהג".
"מדוע, תחת הלחץ הזה, עם עוצמת הכוח הימי והנוכחות הימית שיש לנו שם, הם לא באו ואמרו: אנחנו מצהירים שאיננו רוצים נשק, והנה מה שאנחנו מוכנים לעשות.מנקשה להביא אותם למקום הזה", הוסיף.
