דניאלה גלבוע חושפת פצעים מהשבי בשיר חדש: "טלטל את חיי"

דניאלה גלבוע, החטופה ששוחררה משבי החמאס, משיקה היום (ראשון) את סינגל הבכורה שלה - "איפה שהכל נגמר". שיר ראשון, חשוף ומרגש שכתבה יחד עם גיל ווין ואורי שכיב.

המוזיקה תפסה מקום מרכזי בחייה מגיל קטן, ומאז שהיא זוכרת את עצמה היא מנגנת על פסנתר וכותבת שירים. בשנה האחרונה התמקדה דניאלה בתהליך החלמה אישי ובעיכול האובדן שחוותה. השיר נכתב מנקודת מבטה ומתאר את הדרך שעברה - מהמקום החשוך ביותר ועד לרגעי האור, התקווה והחזרה הביתה.

כעת, כשהיא מרגישה שלמה ומוכנה, היא נרגשת לצאת לדרך מוזיקלית ולהגשים את החלום - סינגל ראשון מתוך סדרת שירים נוספים שכבר נכתבו וצפויים לצאת בהמשך השנה. את הדרך הזו, במילים שלה, עדיף פשוט לשמוע ממנה.

דניאלה גלבוע משתפת: ״מאז שאני ילדה קטנה מוזיקה הייתה האוויר שלי לנשימה, התרופה שלי לשמחה ולעצב, המקום הבטוח שלי. החלום הכי גדול שלי עוד הרבה לפני השביעי באוקטובר היה להוציא שירים משלי ולעסוק במוזיקה ביום יום.

ואז הגיע האירוע שטלטל את חיי. מעבר לעומק שהוא הוסיף לכתיבה שלי ולמשמעות החדשה שקיבלו המילים, הוא גם גרם לי להבין שאני חיה רק פעם אחת. המטרה שלי היום היא לקום כל בוקר עם חיוך ולדעת שאני עושה את מה שאני אוהבת באמת".

עוד אמרה גלבוע: "עברה שנה מאז שחזרתי הביתה, ובמהלך הזמן הזה עבדתי הרבה על עצמי. להבין מי אני, מה עברתי, לעכל את האובדן שחוויתי ואת מה שנשאר איתי. הטיפול והעבודה הפנימית לא נגמרים, ואולי גם לא ייגמרו אף פעם, אבל היום אני מרגישה מוכנה לחשוף בפניכם בפעם הראשונה את המילים והמחשבות והתחושות הכי אישיות שלי, ובדרך הריפוי שלי".

מתוך סינגל הבכורה של דניאלה גלבוע

היא מוסיפה כי מאז שחזרה מהשבי היא עובדת קשה על מנת להצליח בתעשיית המוזיקה: "חשוב לי שתדעו שאני כאן כדי להישאר. אני עובדת, ממשיכה ליצור, ויש לי עוד הרבה שירים שכתבתי לאורך השנים - חלקם אפילו לא חשבתי שאעז להוציא - והם יראו אור בקרוב בעזרת השם".

עוד אמרה גלבוע כי "היה לי כל כך חשוב שהמילים בשיר שחושף בפניכם מי אני, כבן אדם וזמרת, יספרו על התקופה המטלטלת הזו שעברתי מנקודת המבט שלי - מהמקום שבו הייתי, מהמחשבות על המציאות שבחוץ, מהשאלה שחזרה שוב ושוב: מה אני עושה פה. וגם מהרגע של החזרה הביתה, מהתחושה של להיות שוב בבית, כשהשמש מעליי. אני מחכה ומתרגשת ברמות לדרך שהולכת להיות לנו ביחד.עם ישראל חי!!!".