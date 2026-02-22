למקרה שפיספסתם: הכניסה האגדית של אהבת השם גורדון לזירה

אהבת השם גורדון נכנס לקרב לצלילי השיר החדש "אהבת השם" שכתב עליו בן צור ועתיד לצאת השבוע. כך נראתה הכניסה המיוחדת ששילבה ספורט, זהות וחיבור למסורת - רגע לפני הנוקאאוט בזירה

לצד הניצחון המרשים של אהבת השם גורדון בזירה, רגע אחד בלט מעל הכול: הכניסה לקרב לצלילי השיר החדש "אהבת השם" - שיר שנכתב עליו באופן אישי על ידי הזמר בן צור ושעתיד לצאת באופן רשמי השבוע.

שיר אישי לרגע גדול

בעולם הספורט מקובל שלוחמים בוחרים שיר כניסה שמייצג אותם. במקרה של גורדון מדובר במהלך יוצא דופן: שיר מקורי שנכתב עליו אישית, ונחשף לראשונה דווקא באירוע הקרב.

חיבור מוקדם למוזיקה של בן צור

גורדון סיפר בעבר כי הוא נוהג לשמוע את שיריו של בן צור במהלך אימונים וחימום, וכי הם מסייעים לו להתמקד ולהיכנס למצב מנטלי נכון לקראת קרב. לכן, הבחירה להיכנס דווקא עם שיר שנכתב עליו אינה מקרית, אלא המשך טבעי לחיבור קיים.

במקום לבחור שיר מוכר מהרפרטואר, הוא נכנס עם יצירה חדשה שמוקדשת לו – מהלך שמדגיש את הקשר האישי בין הלוחם לאמן.

הכניסה והמסר

גורדון צעד לזירה כשהוא עטוף בדגל ישראל, לובש ציצית וחובש כיפה, לצלילי "אהבת השם". הקהל הגיב בעידוד חזק, והכניסה שיקפה חיבור מוצהר לעם ישראל, לדת ולמורשת - זהות שהוא בחר להביא איתו גם אל תוך הזירה.