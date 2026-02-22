כמעט הסתיים באסון: בעל חווה בהר חברון ניצל מלינץ'

אירוע חמור בהר חברון: פורעים ערבים מהכפר בני נעים הגיעו ביום שישי האחרון לשטחי המרעה של חוות מלאכי אברהם הסמוכה למעלה חבר, והחלו לנסות לגרש את עדר הצאן של החווה משטחי המרעה - במה שהתברר מאוחר יותר כמארב מתוכנן מראש.

הרועה צור נתן דוראני הזעיק את בעל החווה שחש למקום ובמקביל דיווח לכוחות צה"ל. כשבעל החווה הגיע לשטח העמידו הפורעים תחילה פנים כמי שבאו לדבר בלבד, אולם לאחר כמה רגעים קפצו לפתע פורעים נוספים מאחור, היכו את בעל החווה והפילו אותו לקרקע.

כשבעל החווה ניסה לשלוף את אקדחו כדי לבצע ירי להגנה עצמית, התעמתו עמו הפורעים זמן ממושך ולבסוף הצליחו לחטוף את אקדחו והחזיקו בו בעודו דרוך. רק הגעתם של לוחמי צה"ל למקום באותו הרגע מנעה תוצאות טראגיות, והפורעים שהבחינו בלוחמים השליכו את האקדח לרצפה אולם החלו להתעמת עם הלוחמים עצמם. מאוחר יותר עצר צה"ל חמישה מהפורעים והם הועברו לתחנת המשטרה.

"חייבים להתייחס לאירוע הזה כפיגוע לכל דבר", אמר לאחר הלינץ' צור נתן דוראני, בעל החווה שהותקף. "הם הגיעו במטרה ברורה לפגע ולבצע פעולת טרור, היו רגעים שהייתי בטוח שאני עומד למות. צה"ל עצר ב"ה בפעילות ראויה לשבח את מרבית הפורעים שתקפו אותי, אבל זה לא אירוע נקודתי, אלא שיא חדש בטרור כנגד רועי הצאן ביו"ש שרושם זינוק מדאיג בשבועות האחרונים".

לצד הדגשת חומרת האירוע, מבהיר דוראני כי הלינץ' שחווה לא ישבור במאומה את רוחם: "לטרור הזה בסוף יש מטרה אחת - לגרום לנו לסגת ולהפקיר את השטח. זה לא יקרה. כבר בשבת יצאנו למרעה באותו השטח כדי להעביר מסר ברור: שום טרור לא ישבור אותנו, וככל שתנסו לפגוע ולתקוף אנו רק נלך ונתרחב בעז"ה ונשיב את מרחבי ארצנו לידיים יהודיות", הוסיף דוראני.